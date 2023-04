Raquel Mosquera se ha convertido en la tercera expulsada definitiva de Supervivientes. Parece que la segunda oportunidad de la concursante no ha sido la buena y es que aunque en la primera vez llegó hasta la semifinal, ahora ha cogido ya el avión de camino a España. Y lo ha hecho justo en la misma semana en la que ha sido expulsada de la convivencia. "Lo siento y me da pena porque yo quería ir hasta la final pero la verdad es que Artur y Jaime se lo merecen, son muy buenos supervivientes y muy buenas personas, se lo merecen", decía Raquel nada más conocer la decisión de la audiencia.

"Es buena persona, sobre todo buena persona", aseguraba Jaime Nava quien defendía que la convivencia con Raquel había sido fácil, a pesar de que todas las críticas en la playa anterior habían sido precisamente por la convivencia. "No me extraña de esta gente, porque son los que me acusaron de hacer estrategia los que ahora tienen alianzas", aseguraba.



Esta expulsión no ha sentado nada bien a Raquel quien ha defendido con uñas y dientes el quedarse en el concurso, una actitud que el equipo de Supervivientes le ha agradecido enormemente puesto que "siempre tienes disposición y ganas de hacer cualquier cosa". "Sabíamos que tú serías la primera persona en llegar con ganas de quedarse", le confesaba Jaime al verla llegar a la playa, por lo que ha sido la primera vez que temían poder salir alguno de los dos.

Y es que el tándem de Jaime Nava y Artùr Deniese ha resistido a una nueva nominación, lo que ha hecho que los dos explotaran de alegría al conocer el veredicto. "Es un equipazo el que hay aquí", opinaba Raquel Mosquera.