Un bombazo ha revolucionado el programa gastronómico por excelencia de la televisión española. MasterChef ha sido testigo de una increíble revelación por parte de una concursante, que ha revelado su embarazo en antena y fue expulsada después de la prueba definitiva.

Tras la primera prueba. que consistía en crear un plato nuevo y sorprendente con los ingredientes que había en tres cajas misteriosas, algunos de los aspirantes han tenido que vestir con el delantal negro para enfrentarse a la prueba de eliminación.

Larraitz, Ana, Jota, Tuki, Lluis, Sergio, Laura y Leti eran los seleccionados para demostrar su talento culinario con una prueba que siempre parece fácil pero no lo es: los postres. En este caso los concursantes han tenido que reproducir uno de los postres creados por la propia Samantha Vallejo-Nágera. Lo que parecía una prueba difícil fue eclipsada por la confesión inesperada de una de sus participantes.

Hoy despedimos de las cocinas de #MasterChef a @larraitzmchef11. ¡Gracias por formar parte de esta increíble aventura! https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/gd8m8Tk4yh — MasterChef (@MasterChef_es) April 10, 2023

Todo surgió en una conversación con Samantha en el segundo reto de la noche. "Has cambiado de actitud, estás más descentrada", le dijo la chef a Larraitz. Tras tomar aire, la aspirante le contó lo que sucedía: "Estoy embarazada y me he enterado aquí. Estoy preocupada y no me centro". La cara de Samantha cambió ante la buena noticia. "Me hace mucha ilusión", confesó.

A partir de aquí, Larraitz explicó cómo se sentía. "Sólo lo saben mis compañeros. No lo saba nadie más, ni mi chico ni mi madre. Yo también noto que no tengo la cabeza donde la tengo que tener". Y es que desde el primer día, vimos una versión de Larraitz luchadora, trabajadora y con mucha energía. Lejos de lo que vimos en las últimas dos pruebas. Es imposible que una noticia así no te afecte.

Larraitz, expulsada de 'Masterchef'

"Estoy mal de la circulación y al estar de pie tanto rato, solo podía pensar en el embarazo", comentó Larraitz, quien fue expulsada finalmente del programa. Pepe Rodríguez le dijo: "Te damos una mala noticia, pero la compensamos con tu buena noticia".

Los compañeros se volcaron para despedir a Larraitz con todo su cariño y Merce se emocionó: "Ser mamá es lo más valioso que hay en esta vida". Pero sin duda, el más afectado fue Luca. "Doy las gracias a MasterChef por haberme permitido conocer a una persona 10 como es Larraitz", afirmó entre lágrimas.