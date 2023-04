Una vez más, la familia de Ginés se ha convertido en protagonista de una de las conversaciones del concursante en la isla de Supervivientes. Concretamente de sus hijas y de cómo se han podido tomar su reconciliación con Yaiza, algo que ellas mismas ya han dejado ver a través de las redes sociales cuando se anunció el compromiso de la pareja. Desde que la canaria ha llegado a la isla como nueva concursante, están viviendo al máximo su amor llegando incluso a desatar la pasión.

Ha sido durante una conversación de la pareja con Raquel Arias cuando el superviviente ha decidido explayarse. Yaiza hablaba de lo “complicada” que era la situación, algo con lo que él no estaba de acuerdo: “¿Complicado? ¿Qué va a ser complicado? Yo ya estoy liberado, con mis papeles firmados y todo, soy libre”, decía confirmando una vez más su divorcio.

Telecinco

“Si mis hijas me imponen que elija, que estarán enfadadas, se lo voy a decir muy claro. Yo elijo mi felicidad, no me van a amenazar”, respondía Ginés dejando claro que sabe perfectamente que la situación con Yaiza podía enfadar a su familia, algo que ha pasado.

"Ellas fueron las primeras que me dijeron 'es lo mejor que os ha podido pasar porque la relación con mamá llevaba tiempo rota', ahora no pueden venir y enfadarse. Si lo están, tendrán que desenfadarse. Yo voy a hacer mi vida con ella, lo tengo muy claro. Y si el año que viene o en dos sigo feliz, yo me voy a casar con ella porque quiero ser feliz y el tiempo se va". Toda una declaración de intenciones que ya ha obtenido respuesta por parte de su hija, con un irónico "grande ese Ginés, ¡a tope!".

Instagram