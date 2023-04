Ginés Corregüela ha sorprendido a todos pidiendo matrimonio a su novia, Yaiza, en 'Supervivientes' y todo a pesar de lo que pasó hace sólo unos días: con la visita de su ex mujer, Isabel, y su hija pequeña, Miriam, Ginés estaba dispuesto a volver con la madre de su hija, pero pronto se acababa el bochorno: su actual novia se presentaba en Honduras y acababa como concursante de pleno derecho en el reality, pero tras el rapapolvo de ella era entonces cuando el 'rey de los bocadillos' se retractaba y aseguraba que estaba enamoradísimo de Yaiza. Tanto, que ahora hemos vivido una petición de mano muy especial.

"Yo me quiero casar aquí en el Caribe", anunciaba Ginés a sus compañeros, quien le pedía a Diego oficiar la ceremonia, que será el miércoles. El influencer tenía ya incluso un anillo preparado hecho con restos de cañas, y aunque Yaiza ya veía sus intenciones después de haber dicho abiertamente que se quería casar con ella, la chica se emocionaba mucho cuando llegaba el momento: y así, en medio del atardecer, Ginés sorprendía cogiéndole las manos a Yaiza. "Aquí en el Caribe, delante de mis compañeros, te pido que te cases conmigo", decía también muy emocionado.

Telecinco

Yaiza no podía más que llorar, y aunque no respondía con un 'sí', su actitud dejaba claro que estaba más que feliz de que Ginés por fin diera el paso de oficializar lo suyo, pues la sonrisa no se borraba de su cara y le rodeaba con sus manos para besarle ante todos los compañeros de la isla. Definitivamente, ¡nos vamos de boda!

Una alegría que, sin embargo, ha contrastado con la reacción de Miriam, la hija pequeña de Ginés, que en redes sociales estallaba contra su padre, y es que además de no tragar a Yaiza, cree que todo lo que están haciendo es un 'teatrillo', especialmente por haber intentado volver con su madre en pleno directo (después de saberse en la familia que Ginés había tenido una aventura con otra mujer durante 10 años), algo que Miriam creyó totalmente innecesario, y también Isabel, que aseguró que ni loca le daría una nueva oportunidad. "A ver si sabes valorar un matrimonio como para mantener a una trepa", escribió la hija de Ginés en redes sociales al ver el momento, de lo que se hicieron eco en el plató de 'Supervivientes'.

Instagram

"Un padre es un padre, júzgalo como padre y no como ex marido. Tú puedes ser un mal marido pero no tiene que ir acorde con que seas un mal padre", respondía Marta Peñate criticando la reacción de la Miriam en redes sociales, mientras que Kiko Matamoros comprendía a la joven asegurando que "ella ha vivido la humillación pública aquí, y con lo que ha vivido está para fumar en pipa".