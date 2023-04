La historia de Ginés Corregüela se ha convertido en toda una telenovela de Supervivientes. Un culebrón del que su ex mujer y su hija ya no quieren formar parte. "Daré la cara por él y por mi familia pero por él no la doy más. El show termina aquí para mi", ha sentenciado su hija, Miriam, en el plató este martes después de una serie de acontecimientos que han revelado la verdad sobre la vida amorosa de Ginés.

Todo comenzaba con la visita precisamente de su ex, Isabel, y su hija a Honduras, donde Isabel dejaba la puerta abierta a una reconciliación con el concursante. Unas declaraciones que no gustaban nada a su novia, Yaiza, quien ni corta ni perezosa acudía aceptaba la invitación de ser la nueva concursante de Supervivientes. Una vez allí, la joven hacía las paces con el concursante. Ante esto, desde el plató, Isabel sentenciaba: "Se han juntado un payaso con otra payasa".

Telecinco

Y es que, la ex mujer de Ginés dejaba claro que, a pesar de haberle preguntado en la playa si mantenía en pie la pregunta de darla una segunda oportunidad, sentenciaba que "no le iba a dar una oportunidad porque conmigo tenía todo perdido. Le fui a ver porque estaba triste". "Le tenía como familia mía, he dado la cara por él, me han hecho ella y él un montón de cosas antes de venir, por eso hablo de ella así. Ya no es nada mío", añadía Isabel, sobre todo después de haberse enterado este mes de diciembre de la infidelidad que tuvo Ginés con una vecina durante diez años.

Telecinco

La hija del concursante, Miriam, estallaba también contra su padre. "Desde primera yo dije que fuera mi hermana Laura que siempre ha tenido más roce con él. Yo antes de irse tuve una discusión con él tremendamente fuerte porque le dije 'que no tenía respeto y no conocía la palabra familia'", ha sentenciado, "me parece de cobarde, de cerdo, de no ser un padre. Tengo dignidad, valores, una pareja que realmente me quiere y no quiero estar más aquí para defenderle cuando se le tiene que caer la cara de vergüenza".



En este sentido, la joven destacaba que "él se ha echado a perder su concurso porque se ha valorado solo su vida personal. No es un hombre". "No le entiendo porque es un falso", aseguraba muy agitada en el plató, "si tú quieres a una persona no le haces eso".