Gema Aldón no se ha callado. La hija de Ana María Aldón se vio obligada hace una semana a abandonar Supervivientes después de una grave lesión en el codo que se le infectó y tuvo que ser atendida en Madrid. Así ponía fin a su concurso en el que protagonizó varias broncas con sus compañeros, sobre todo con Raquel Mosquera, algo que no gustó para nada a Sergio Garrido, quien había hecho muy buenas migas con la peluquera. Así que nada más salir del concurso, el paparazzi se ha desahogado a gusto de ella en una entrevista, a pesar de tener buena relación con su madre: "Es una quinqui y mala persona". Ahora, Gema y Sergio se han visto las caras en el plató y, tal y como Ana María Aldón anunciaba, la joven de 27 años no se ha quedado callada y ha respondido estas acusaciones.

Telecinco

Todo ocurría durante la emisión de MiTelePLUS se anunciaba que Raquel Mosquera, con quien Gema ha tenido bastantes encontronazos en la isla, estaría en plató. "Yo estoy contenta de estar aquí con ustedes, si se une Raquel, perfecto", aseguraba la gaditana a lo que Gabriela Arrocet la pedía que "no le faltes al respeto como has hecho en las isla varias veces". La frase no gustaba nada a Gema quien se encendía y pedía que le enseñaran un solo vídeo en el que hubiera insultado o faltado al respeto a la peluquera. "Yo nunca le he faltado al respeto a nadie. Por cierto Sergio, quinqui, chunga y mala persona, tú", respondía contundente la ex superviviente comenzando un encontronazo con el paparazzi en el que él se reafirmaba en sus palabras apoyado por Gabriela Arrocet, que más tarde se veía las caras con Carmen Borrego.