La relación de Raquel Mosquera y Gema Aldón no ha comenzado con buen pie. Aunque no habían coincidido antes de su aventura en Supervivientes, la forma de ser de Raquel ha desgastado mucho la paciencia de Gema, haciendo que la calificara de empalagosa nada más comenzar su aventura, sobre todo, por la forma en la que se despierta cada mañana, con un mensaje de 'buenos días' con mucho ánimo no solo a sus compañeros sino también a las playas vecinas. "No puedo con ella", aseguraba Gema a Jonan. El mensaje no era bien recibido por Raquel Mosquera quien calificaba a su compañera de, entonces, Playa Royal, de 'chabacana'.

Este jueves, el azar ha reestructurado los nuevos equipos al desaparecer 'Tierra de Nadie', y con ella la inmunidad de sus habitantes. Y lo que para Manuel y Katerina ha sido una buena noticia, para Raquel y Gema no lo ha sido tanto, sobre todo después de la decisión de Arelys.

Channel 5

El azar ha designado quién formaba equipo con quién. Los concursantes han sacado uno a uno doblones de un baúl en los que ponía 'cruz' o 'cara'. Gema era de las primeras en sacar un doblón donde ponía 'cara', tras lo cual llegaba Raquel Mosquera quien dejaba claro que no quería coincidir con Gema porque no la gustó nada el comentario que hizo de ella: "No me gustó nada el comentario que hizo de mi", explicaba Mosquera, "que se vea que yo no necesito hablar de nadie, solo hablo de alguien para contestar cuando hablan de mi". A lo que Gema reivindicó que era simplemente su opinión. "La respeto pero no la comparto", respondía Mosquera; "ya veo como la respetas... si lo hicieras cogerías el doblón y te callarías", contestaba Gema. Finalmente Mosquera sacaba el doblón que ponía 'cruz' pero la acción de Arelys, cambiaba todo.

Channel 5

Después de sacar el doblón 'sorpresa', Arelys podía elegir el equipo, y elegía 'cruz' pero, al tener ya 7 miembros frente a los 6 de cara, tenía que elegir a alguien que se cambiara de equipo, ¿y quién fue la elegida? ¡Raquel Mosquera! "Ay lo que acaba de hacer Arelys", comentaba Jorge Javier quien le decía a Jonan que iba a "tener entretenimiento". "¿Qué te gusta más lo seco o lo empalagoso?", le preguntaba Jorge Javier a Jonan Wiergo quien ha hecho un cambio esencial ultimamente, a lo que el influencer, que tiene una gran relación con Gema, respondió que él es "siempre de empalagoso", lo que dejó a Aldón boquiabierta, "pero no por ellas, no creo que Gema sea seca", intentaba arreglarlo. Tendremos que ver cómo se desenvuelve la convivencia.