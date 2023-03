Gema Aldón es la hija mayor de Ana María Aldón que participa en 'Supervivientes 2023'. La joven fue la primera concursante confirmada de la presente edición del reality y, mientras ella vive su aventura en Honduras, su madre utiliza sus redes sociales y los platós para defender su concurso. Tras la separación de la gaditana y José Ortega Cano, la joven ha tenido vía libre para participar en el concurso siguiendo los pasos de su madre que fue concursante en la edición de 2020 y quedó segunda solo por detrás del ganador, Jorge Pérez. La propia Gema había comentado que su sueño era participar en 'Supervivientes' pero que antes debía arreglar unas cosas y parece que lo ha conseguido porque en 2023 ha puesto rumbo a Honduras donde comparte playa con Adara Molinero o Manuel Cortés.

Gema Aldón nació en 1995 y es fruto de una relación de juventud de Ana María Aldón. La joven no ha dado muchos detalles sobre su padre aunque ha dejado claro que no se ha ocupado de ella y que para ella "ese señor no existe". Siguiendo los pasos de su madre, Gema Aldón también se convirtió en madre muy joven y, el 20 de febrero de 2018, daba a luz a su hija Nicole convirtiendo en abuela a Ana María Aldón con solo 41 años. La pequeña es el amor de su vida y acordarse de ella ya le ha hecho soltar más de lágrima en Honduras. Gema Aldón ha estudiado tanatopraxia y tanatoestética, las técnicas para la higienización, conservación y maquillaje de los fallecidos y, en sus directos de Instagram, ha dejado claro que su sueño sería tener su propio tanatorio. Durante el matrimonio de su madre con Ortega Cano mantuvo un perfil bajo pero, en el verano de 2022, cuando la pareja entró en crisis, apareció en varios programas de televisión como el 'Deluxe' o 'Déjate querer' hablando del matrimonio lo que hizo que se ganase la enemistad de Gloria Camila con la que parece que nunca se llevó muy bien. A continuación, repasamos la vida de Gema Aldón.