Ana María Aldón se ha enfrentado por primera vez a las duras palabras de Sergio Garrido, su compañero de plató en 'Fiesta', que nada más salir del concurso ha calificado a Gema como su peor pesadilla durante la convivencia asegurando ahora en una revista que es una "mala persona". "Es una quinqui, una chunga, una mala persona, una tía muy conflictiva y provocadora", ha declarado el paparazzi en una entrevista nada más salir de Supervivientes, quien reitera que "el tiempo que he pasado con ella ha sido horrible".

Ahora, en su primera aparición en el plató de 'Fiesta', Sergio Garrido se ha enfrentado a su compañera, Ana María, en el plató: "sé que no es la bienvenida que te esperabas pero en cierto modo lo has provocado tú", aseguraba Emma García quien daba paso a sus compañeros para que hablaran el tema.

"Si lo dices en privado tiene un matiz, pero si lo haces en público de esta manera tan brutal no puedo no dolerme", ha contestado a Ana María quien se ha enfrentado directamente a su compañero, Sergio. "Si tuviera algo que decirme, me lo debería haber dicho en privado, me da pena por la buena relación que teníamos. Digo teníamos porque me duele. Vas a seguir siendo mi compañero y te trataré con el mismo cariño y respeto pero nuestra amistad tiene una fractura", sentenciaba Ana María.

Telecinco

En este sentido, Sergio ha criticado que Gema "se ha pasado conmigo tres pueblos". "Se ha portado muy mal, tiene malas formas y ha jugado con mi salud", ha asegurado el paparazzi quien ha criticado que la hija de Ana María no se preocupara por él cuando tuvo mareos crónicos después de una prueba: "ella dijo que yo me estaba inventando mis mareos". "¿Eso es lo peor que ha hecho mi hija?", se preguntaba Ana María; "si ataca a mi amiga [Raquel Mosquera] de esa forma y sin motivo...", aseguraba a Sergio Garrido, "¿amiga tuya de dos días y yo de seis meses no somos amigos?"

"¿Le puedes decir a una persona, a la hija de tu amiga, que es mala persona?", criticaba Ana María mientras que Sergio contestaba que "a mi forma de entender sí". "Te pido disculpas a ti pero a lo mejor tu hija no se lo merece. Es lo que opino y lo que siento y me da mucha pena porque eres la mejor persona que he conocido aquí. Tu hija no ha valorado la amistad que tengo contigo desde el minuto uno y me jode. La madre que tiene no se la merece", respondía Sergio rompiendo a llorar junto a Ana María.

"Le miro y me da pena... con todos los concursantes que había... los titulares son Gema, Gema, Gema... no te ha dado tiempo. Si no hablas de mi hija, ¿de quién ibas a hablar ahí? Has vendido a mi hija", le acusaba a Ana María. "He hablado de todos. Tres cosas hablé de ella, luego ellos han sacado lo que sea", aseguraba Sergio, "ella tenía que ver la lealtad, tenía que haber tenido en cuenta la amistad que yo tengo contigo".