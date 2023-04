Después de una romántica boda no queda mucho más que hacer que una romántica noche de bodas. Es la tradición y así lo han hecho los concursantes de Supervivientes, Ginés y Yaiza, que han estrenado la playa de Honduras. Si ya calentaban el ambientes días antes de dar el 'sí quiero', la ceremonia ha hecho que den rienda suelta a la pasión esa misma noche. "¿Nos apartamos del grupo por si acaso no?", preguntaba Ginés a Yaiza mientras elegían la ubicación de su esterilla para esa noche. "Duérmete ya que estás roto mi amor", le decía Yaiza al tiktoker de Jaén, pero parece ser que tan cansado no estaba y es que después de unos minutos, la pareja desataba la pasión. Sin taparse del todo se podía ver como ambos se besaban bajo las lonas térmicas.

Aunque preguntado en la Palapa, Ginés negaba que hubieran podido hacer nada. "Entre los mosquitos y las luces rojas... Estábamos más vigilados que el banco central", comentaba Ginés. "Me sentía que estaba todo el mundo mirándome", añadía Yaiza. "Se intentó, se intentó", matizaba Ginés después.

Telecinco

Y es que sí hay imágenes que parecen indicar que hubo noche de amor: "se ven movimientos de Ginés". "Bueno... nunca digas que no. Nunca se sabe... luego intentamos en la cabaña que no había nadie, pero puede ser...", mascullaba Ginés ante los intentos de Yaiza de que se callara y no diera pistas acerca de lo que habían hecho. "¡Cállate! No le hagas caso, Jorge... estoy sudando ya...".



"Tanta cruceta y al final el misionero", bromeaba Jorge Javier Vázquez con Miriam Corregüela, hija del tiktoker, " y tu padre tampoco sin moverse mucho y además con las cámaras infrarrojos da como hasta miedo. Las pupilas se le ponen rojas y es como un coche". Entre risas, el presentador invitaba a Miriam a ver el vídeo completo: "Más apuro que me ha dado todo lo que ha hecho, yo ya estoy escarmentada, ¡tengo intriga!", respondía Miriam quien confesaba que "siempre he querido un hermano pero de ella no, prefiero estar con mi Laura".

"Me lo han contado y prefiero imaginármelo. No me cuentes más", aseguraba Laura Madrueño a Jorge Javier Vázquez. "Fíjate cómo es mi vida últimamente que con eso me conformo", bromeaba el presentador.