Ginés Corregüela era conocido como el rey del bocadillo de TikTok antes de comenzar su aventura en Supervivientes, aunque ahora la telenovela que se ha formado a su alrededor está cogiendo cada vez más protagonismo. Su novia, Yaiza, quien fue negada al principio por su ex mujer, Isabel Hurtado, y enfrentada por su hija Miriam, ha entrado ahora a formar parte del concurso ocupando el hueco que ha dejado Gema Aldón por baja médica. Una entrada que ha pillado por sorpresa al tiktoker, quien ha presentado oficialmente como su novia a Yaiza delante de todos sus compañeros, algo que no ha gustado del todo a Isabel que, tras estallar en plató en su contra, se despachaba despidiéndole oficialmente a través de una carta abierta en la que ha dejado claro que la firma del divorcio es definitiva.

Así ha utilizado la red social Instagram para "poner fin" a su vida con su ex marido, con quien firmaba el divorcio hace apenas unos meses después de enterarse de que él tuvo una aventura con otra mujer durante diez años.

"Con esta foto pongo fin por lo que se ve a una vida de 'pegatina' y doy entrada a una nueva esperando sea real y no tan falsa como los dos supervivientes que se juran tanto amor. Espero que su fama y dinero reemplacen una familia a la que ha dañado y perdido para siempre", ha comentado Isabel en una imagen en la que se la puede ver muy sonriente junto a su hija, Miriam, quien también estalló contra su padre en directo.

Tanto Miriam como su hermana, Laura, han aplaudido el texto de su madre dejando claro que la apoyan en su decisión, algo que también hacía una amiga de Isabel: "Y si la gente supiera...que las auténticas supervivientes en todo esto habéis sido vosotras, desde el min uno intentando el bien para él. Y si la gente supiera... todo lo que se ha luchado detrás...pero que solo se quede en que "si la gente supiese". No tenéis que demostrar nada más y cuando salga el sabrá. Sois muy grandes y se OS quiere un montón, no cambies nunca".

Ajenos a esto, la pareja ha empezado a demostrarse su amor durante las primeras horas de convivencia. Aunque se encuentran en equipos diferentes y Tierra de Nadie les separa, la valla se ha convertido en la gran aliada para los dos lanzándose románticos gestos de amor mientras disfrutaban de una bonita puesta de sol.