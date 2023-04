Asraf Beno sigue granjeándose enemigos en Supervivientes. El novio de Isa Pi, con quien ya prepara la boda, es uno de los concursantes que más discusiones ha protagonizado en estas semanas de convivencia en la isla de Honduras, sobre todo, contra Manuel Cortés, primo de su prometida. Pero ahora, sin Manuel tras el cambio de equipos, se está ganando 'nuevos' enemigos, y lo entrecomillamos porque realmente se trata de un viejo conocido: Ginés. El Rey del Bocadillo ya compartió playa con Asraf en el anterior grupo, al igual que Diego, y su actitud sigue molestándole.

Y es que Asraf tiene la costumbre de no compartir algunos de los momentos de relajación del grupo haciendo cosas de manualidades mientras los demás comentan. Lo que unos califican de intención de protagonismo, otros los consideran una forma de evadirse. "¿Por qué no se acerca y habla un rato?", pregunta Yaiza a sus compañeros en la orilla mientras Asraf coloca unos troncos para que todos puedan sentarse alrededor del fuego. "Para luego poder decir que está aislado del grupo cuando nadie le separa", respondía Ginés.

Telecinco

Más tarde, Yaiza empezaba todo. Después de que Ginés, Yaiza y Raquel Arias disfrutaran de una recompensa, estos tres invitaban a Diego, Arelys y Asraf a comer una lata, a lo que Asraf decía en un principio que sí pero al ver que iban escasos de provisiones, se negaba asegurando que tras la visita de Isa Pantoja estaba bien. "¿Tú si ganas compartes? No compartes nada. Lo digo por tú bien, cuidadito Asraf. Encima que te lo digo para que comas. Come besos y abrazos, ya está", le espetaba Yaiza.

Tras ello, Asraf se alejaba un tiempo lo que no paraba la conversación por lo que el novio de Isa volvía: "Veo mucho piqui, piqui... que coma amores y tal". "¿Quién te ha dicho que comas amores?", le cuestionaba Ginés, a lo que el novio de Isa Pi se le ocurría referirse a Yaiza hablando con un "díselo a tu amiga". "Es mi pareja, no es mi amiga. Por ahí no", remarcaba Ginés. Y todo estallaba.

Horas después, Asraf recordaba la pelea preguntando a Ginés si le había molestado el comentario. "Déjalo. No sigas por ahí. Tú sabes que estoy divorciado desde que entré aquí", le remarcaba Ginés, algo que Asraf reconocía desconocer. "Yo pensaba que tu mujer era la otra", le respondía Asraf, "lo siento, Yaiza, no iba por ahí". "Tú eres un mierda", le espetaba el tiktoker, "sé adónde vas, no seas falso, eres un mierda. Muchas cosas he escuchado de ti, cállate que te va a beneficiar", le respondía Ginés.

Telecinco

"Da donde más duele", lamentaba Yaiza llorando en brazos de Raquel Arias tras lo que se dirigía a Asraf vehementemente, "te estás ganando tú estar apartado, si sales nominado todas las semanas será por algo, mira a ver qué estás haciendo tú, no el grupo, piensa de lo que estás haciendo mal tú, que vino a verte tu amiga porque tampoco estás casado". Entre dientes y tras alejarse, Asraf comentaba entre dientes: "Luego que te apartas, normal que me aparte, ¿cómo no voy a apartar?".