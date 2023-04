Dos concursantes de Supervivientes han sido nominadas directamente después de una gran bronca en la playa. Una bronca en mitad de la noche en torno al fuego y que comenzaba por un coco y que ha tenido consecuencias disciplinarias.

El grupo estaba esperando para preparar un coco caramelizado y todo saltaba por los aires. Mientras que Ginés lo estaba preparando, se cuestionaba tener que estar durante unas horas más manteniendo el coco al fuego, a lo que Yaiza le pedía que lo hiciera para poder desayunarlo al día siguiente, algo que también quería Diego pero no todo el grupo por eso cuestionaba para saber quién más apostaba por caramelizar el coco para desayunar. Cuando le preguntaba a Arelys, esta aseguraba que le daba igual a lo que Yaiza le insistía: "¡mójate!". Una petición que agobiaba a Arelys a quien la bronca le parecía ridícula.

Telecinco

"A mi no me importa quedarme haciendo el coco y tú te vas a dormir", le decía Yaiza a su compañera, una frase que no gustaba absolutamente nada a Arelys quien le aseguraba que se iba a la cama si quería. Así iba escalando la bronca, hasta que Yaiza se ponía tan cerca de Arelys que ella le apartaba la cara con la mano y aunque lo hacía de forma suave no gustaba nada, como es normal, a la concursante. "A mi no me toques", gritaba Yaiza obligando a sus compañeros a separarlas.

El enfrentamiento no ha gustado nada a la organización al haber llegado a las manos así que tomaban una decisión definitiva: las dos eran nominadas directamente. "No se puede invadir el espacio personal ni empujar a nadie", les comunicaba Jorge Javier.