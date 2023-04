Parece que el hambre está haciendo mella en los Supervivientes pero en unos más que en otros. Mientras que unos se hunden, como Adara al verse sin provisiones, otros agudizan el ingenio para poder encontrar comida de debajo de las piedras. Y eso es precisamente lo que ha hecho Katerina Safarova en esta edición del concurso de supervivencia, del que ha confesado en varias ocasiones que está deseando irse. "Es horrible, esto es el infierno, el hambre, los mosquitos...", criticaba Katerina.

Ahora, en la playa de los olvidados ha sido cazada rompiendo las reglas por todo lo alto y delante de la cámara de seguridad: la joven gimnasta acudió a la caseta del equipo de producción del concurso para robar varios víveres. Entre ellos galletas, pan de molde y aceite. Unas imágenes que el público veía antes de conectar con la playa de los olvidados donde Katerina, Artúr Deniese y Jaime Nava negaban todo. "Está todo grabado. Habéis dejado al equipo sin comer", recordaba Ion lo que hacía que Katerina confesara entre risas.

Telecinco

Y aunque Jaime y Artur confesaban que sabían del robo y se habían beneficiado, el presentador señalaba a la gimnasta. "Sólo has perdido 1 kilo Katerina. ¿Desde cuándo llevas robando?", le preguntaba Ion quien no se fiaba de la respuesta de la gimnasta, quien aseguraba que sólo había robado en esta playa. "Te recuerdo que está todo grabado, creo que es el momento de que nos cuentes toda la verdad", señalaba el presentador. "Una vez en Playa Paloma y otra vez aquí, esto es toda la verdad. No lo he hecho más. Asumo mi responsabilidad", confesaba finalmente la gimnasta quien pedía reservarse la información sobre quién le había ayudado.

"Eso es hacer trampa y el concurso no permite hacer trampa de ningún tipo", sentenciaba Ion, "hay que decir que el cámara aprovechaba que estaba haciendo entrevistas a Artur para robar, lo hicieron con alevosía". Un acto que han anunciado que será sancionado.