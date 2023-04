Las pruebas de Supervivientes son cada vez más exigentes y angustiosas. Sobre todo aquellas que están relacionadas con el agua y la apnea. Sufren quienes las hacen y sufrimos quienes las vemos, sobre todo los que instintivamente dejamos de respirar en el momento en el que vemos a otra persona haciendo apnea. Bueno pues este jueves ha tocado una de estas pruebas en el juego de la recompensa justo antes de empezar la unificación.

Todos los concursantes se dividían en dos grupos designados por Bosco, estando en uno de ellos formado por Diego, Jonan, Adara, Alma y Manuel; y Yaiza, Ginés, Asraf, Raquel Arias y Arelys. El juego consistía en que uno de cada miembro se metía en una piscina con una pantalla con un solo agujero en el que asomar la barbilla y la nariz, mientras que el resto echaba agua en la piscina. Una postura que daba problemas.

Telecinco

En primer momento, Diego era el que iba a colocarse en el piscina pero rápidamente comenzaba a quejarse. "Se me mete el agua en la nariz, la sal, y me da la tos", explicaba el concursante que pedía a sus compañeros que le relevaran. Manuel se disponía entonces a cambiarle el puesto pero también era incapaz de aguantar la posición. Aún con dos miembros de la producción enseñándole a meterse en la piscina, era incapaz: "esto es imposible, no puedo, y cuando echen el agua menos".

A regañadientes, Jonan era el que se colocaba entonces en la piscina. "Soy peor en la apnea pero bueno", aseguraba entre dientes y es que, después de que el equipo le echara suficiente agua como para cubrirles enteros tendrían que aguantar en apnea.

Telecinco

Así empezaba la prueba con Jonan mostrándose tranquilo bajo la piscina mientras el equipo contrario le cubría con agua. Sin embargo, Jonan no tenía porqué hacer apnea puesto que su equipo llegaba a tapar entero a Asraf quien aguantaba en apnea mientras Jonan seguía respirando. Finalmente, el novio de Isa Pantoja se veía obligado a salir del agua, ganando Jonan y su equipo la prueba. La recompensa: unos nachos.

Telecinco

Eso sí, el esfuerzo físico de la prueba de líder, que le hacía bucear en sucesivas ocasiones podía con Jonan que se quedaba en mitad de la última ronda cediendo el liderato a Bosco, quien conseguía ganar el collar de líder. Por su parte, Raquel Arias se convertía en lideresa en una prueba en la que había que recurrir a la photo finnish.