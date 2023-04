El ansiado momento de Supervivientes ha llegado. Todos los concursantes esperaban con ganas que llegara este punto de inflexión en el concurso y poder finalmente convivir con el resto de concursantes y competir de forma individual y no en dos grupos. Después de siete semanas, la organización ya ha anunciado que en la próxima Gala de Supervivientes se procederá a la unificación en la llamada 'Playa Pelícano'. Así lo anunciaba Carlos Sobera en la gala de Tierra de Nadie.

Este es un momento clave en el programa que marca la mitad de la aventura en Honduras y en la que empieza un nuevo concurso. No solo porque ahora la competición entre playas desaparecerá, sino porque se reencontrarán aquellos que ya se conocen y aquellos que no han convivido aún juntos. Y es que esto no sólo afectará a las playas de Cayo Paloma y Cabeza de león, sino también a Playa de los olvidados donde están Jaime Nava y Artùr Dainese sin que el resto de concursantes lo sepan.

Telecinco

Asraf se reencontrará con Manu, con quien ha protagonizado dos grandes broncas en la isla, ¿Cómo se llevarán ahora que Asraf y Diego han enterrado el hacha de guerra? La cara de la moneda para el novio de Isa Pantoja será su reencuentro con Adara, con quien ha tenido un gran apoyo. A su vez, también podremos ver cómo se llevan ahora Adara y Arelys o Diego después de unas semanas separados. Y también conoceremos si congeniarán Diego con Alma y Jonan que aún no han tenido la oportunidad de compartir playa con él.

Lo que está claro es que esta unificación va a dar mucho juego y que todos estamos esperando a ver qué tramas surgen ahora y, sobre todo, si los dos desterrados volverán al juego con todos sus compañeros (algo que no han aclarado desde el plató), y cómo serán recibidos. Muchas incógnitas que estamos deseando que se resuelvan.