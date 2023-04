Ginés Corregüela la ha liado (pero bien). Ha sido el primer concursante de Supervivientes que ha recibido una visita familiar aunque no ha sido tan relajado como él esperaba, y es que ha sido su ex mujer, Isabel, quien había cogido el avión para presentarse en la isla de Honduras. Entre lágrimas, Ginés se ha abrazado a la madre de sus hijas mientras que aseguraba que él no tenía duda y si tenía que elegir entre su ex mujer y Yaiza, escogía a la madre de sus hijas, unas declaraciones que, lógicamente, no gustaban nada a su defensora que se encontraba en el plató y decidía rápidamente viajar para hablar con su, hasta ese momento al menos, pareja.

Y es que, Ginés ya el jueves aseguraba que todo se quedaba parado hasta que hablara con Isabel. "¿Yo sabía algo de lo tuyo con esta señora?", preguntaba Isabel. "Lo nuestro estaba roto, se firmó el divorcio y yo no sé cómo estaban las cosas por allí. Tú ya sabías algo", respondía el tiktoker a su ex mujer. Ahora, le tocará el turno de responder a Yaiza.

Telecinco

Durante su estancia en Honduras, han sido muchas veces las que Ginés ha hablado de su relación con Yaiza, asegurando incluso que la mujer quiere tener hijos con él, algo que él no quiere. Esto hacía que, a pesar del ruido que se generaba al principio, la propia Yaiza se quedara tranquila sobre lo que su pareja sentía por ella, pero después de la reacción al ver a su ex mujer, no pudo evitar viajar a Honduras, un encuentro que la pareja tendrá este martes.

¿Cuál será la reacción del concursante? Sergio Garrido ya ha anunciado que sospecha que "actuará igual que con su ex mujer pero con Yaiza", mientras que Kiko Matamoros ha criticado que "la dignidad no se venda en las farmacias porque les hace falta a todos". "Ginés no se merece ni a Isabel ni a Yaiza", sentenciaba Isa Pantoja mientras que Ana Luque, para sorpresa de todos, opinaba que "es lo más romántico que he visto". ¿Qué pasará finalmente?