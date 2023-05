Ya está todo listo para la coronación del rey Carlos III. La familia real británica se prepara para que Carlos III viva su gran día de coronación ya que el sábado 6 de mayo el hijo mayor de Isabel II y su esposa, Camila, serán coronados reyes en una espectacular ceremonia en la Abadía de Westminster en Londres. Está previsto que más de 2.000 invitados acudan a la coronación y ya está confirmada la presencia de los reyes Felipe y Letizia y la del príncipe Harry que acudirá sin su esposa, Meghan Markle, ni sus hijos Archie y Lilibeth, nietos del monarca, según confirmó Buckingham Palace.

Edward Fitzalan-Howard, de 65 años, ha sido el encargado de organizar la coronación de Carlos III. El duque de Norfolk ya preparó el funeral de estado de la reina Isabel II el pasado 19 de septiembre y ha sido el encargado de este acto.

5 de mayo: una recepción previa a la coronación en Buckingham

El viernes 5 de mayo, por la noche, la casa real británica organiza una recepción para los invitados a la coronación en el palacio de Buckingham. Podría ser un evento de gala al que acudirían miembros de las casas reales previo al gran día. El gobierno holandés ha confirmado que a esta recepción acudirá Amalia de Holanda, hija mayor de Guillermo y Máxima y heredera al trono, y lo hará acompañada por su abuela, la reina Beatriz de Holanda. Los reyes de Holanda no podrán acudir a este evento por compromisos previos, su asistencia en Amsterdam al concierto para celebrar el Día de la Liberación que festeja el fin de la ocupación nazi en Países Bajos, pero sí estarán al día siguiente en la coronación.

6 de mayo: día de la coronación de Carlos III y Camila

El sábado 6 de mayo Londres acogerá la ceremonia de coronación del rey Carlos III y la reina Camila. La pareja recorrerá los 2,1 kilómetros que separan el palacio de Buckingham y la abadía de Westminster en un recorrido por The Mall, Trafalgar Square y Whitehall para el que utilizarán dos carrozas: a la ida utilizarán la Diamond Jubilee State Coach, más cómoda con suspensión hidraúlica, aire acondicionado y ventadas eléctricas, y a la vuelta la tradicional Gold State Coach, que data del siglo XVIII y que los monarcas británicos han usado para estos actos desde 1830.

Sion Touhig Getty Images

¿A qué hora será la coronación en la abadía de Westminster?

La casa real británica todavía no ha confirmado el horario oficial del inicio de la ceremonia pero podría ser a las 11 de la mañana hora local (12 hora española), la misma a la que empezó la de Isabel II. La coronación tendrá lugar en la Abadía de Westminster y será oficiada por el arzobispo de Canterbury Justin Welby. Para este día, Carlos III vestirá uniforme militar y Camila un diseño de Bruce Oldfield. El servicio religioso constará de seis etapas: reconocimiento, juramente, unción, investidura, entronización y homenaje. Carlos III utilizará la corona y la silla de San Eduardo, será ungido con aceite consagrado y recibirá el orbe y el cetro con la cruz. Camila será coronada reina con la corona de la reina María de Teck, abuela de su suegra. La música que sonará en Wetsminster ha sido elegida por el rey Carlos III. Serán 12 piezas y Antonio Pappano, director musical de la Royal Opera House, dirigirá la orquesta de la Coronación.

Max Mumby/Indigo Getty Images

El papel de los nietos de Carlos y Camila en la coronación

Jorge, el hijo mayor de Guillermo y Kate, tendrá un papel relevante en la ceremonia. El pequeño, de nueve años y segundo en la línea de sucesión al trono, será uno de los cuatro pajes de honor que acompañen al monarca. La reina Camila también tendrá cuatro pajes: tres de ellos serán sus nietos: Freddy Parker Bowles y los gemelos Gus y Louis Lopes, y, el cuarto, su sobrino nieto, Arthur Elliot.

Andrés de Inglaterra, ausente en el saludo desde Buckingham

Tras finalizar la ceremonia, Carlos y Camila volverán a Buckingham en un desfile en el que estarán acompañados por miembros de la familia real británica que luego les acompañarán en el saludo desde el balcón de palacio. Andrés de Inglaterra será el gran ausente en el recorrido y el saludo al igual que su ex, Sarah Ferguson, que no ha sido invitada a la coronación.

Max Mumby/Indigo Getty Images

El domingo 7 de mayo, almuerzo en las calles y un gran concierto

Al día siguiente de la coronación, por la tarde, la fiesta continuará con un gran recital en los jardines del castillo de Windsor y que será retransmitido por la BBC. Aunque cantantes como Harry Styles o Elton John rechazaron estar presentes por compromisos previos, se ha confirmado las actuaciones de Kate Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli. Ese mismo día, la casa real ha pedido a los ciudadados británicos que se junten con sus vecinos para disfrutar de un almuerzo al aire libre, en hermandad.

El 8 de mayo, festivo, se celebra 'The Big Help Out'

El lunes posterior a la coronación ha sido declarado festivo nacional y de esta manera acaba el luto oficial por la muerte de Isabel II. Desde la casa real invitan a los ciudadanos a unirse a 'The Big Help Out', una iniciativa que busca fomentar el voluntariado en todas las comunidades del país.