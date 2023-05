Camila es la otra gran protagonista de la coronación del rey Carlos III. A partir de la solemne ceremonia en la abadía de Westminster el 6 de mayo, la esposa del monarca británico deja de ser reina consorte para ser reina 'a secas', título que, según dejó claro el palacio de Buckingham en las invitaciones al evento, obstenta la esposa del monarca británico. Aunque siempre hubo muchas dudas sobre cuál sería el título de Camila cuando su esposo accediera al trono, la reina Isabel II expresó su deseo de que fuera 'reina consorte' y así ha sido hasta el día de la coronación. Está previsto que más de 2.000 invitados acudan a esta ceremonia a la que no faltarán los reyes Felipe y Letizia ni Harry que acudirá sin su esposa, Meghan Markle, a pesar de las polémicas palabras del joven contra su familia en su autobiografía.

Camila, con un diseño del británico Bruce Oldfield para la coronación

Mientras la familia real británica se prepara para vivir su gran día, ya conocemos algunos detalles del look de Camila en el día de la coronación. La esposa de Carlos III ha confiado en Bruce Oldfield, uno de sus diseñadores de cabecera para su gran día. Curiosamente este creador británico también era uno de los favoritos de lady Di y ha vestido a Camila de Cornualles en otras ocasiones importantes como la ceremonia de apertura del Parlamento en 2016 o el 70 cumpleaños de Carlos III. No ha trascendido el color elegido pero teniendo en cuenta que el azul en toda sus versiones es uno de sus tonos favoritos, podría ser el escogido para su gran día.

Gtres

Camila luce la corona de la reina María Von Teck y recibe dos cetros

Al igual que su esposo Carlos III, Camila de Cornualles también es coronada en la abadía de Westminster en una ceremonia más sencilla que la de su marido y lucirá la misma corona que llevó la reina María von Teck, bisabuela de Carlos III, cuando fue coronado Jorge V en 1911, siendo la primera vez que una reina británica no estrena su propia corona para este evento. Si le han realizado algunas modificaciones para reflejar el estilo de la reina Camila. Además, recibirá dos cetros, ambos hechos para María de Módena, en 1685: uno de ellos tiene una cruz y el otro tres trozos de marfil de elefante unidos por collares de oro. También recibirá un anillo con un gran rubí, una joya realizada para la reina Adelaida, esposa de Guillermo IV.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Camila lleva en la coronación una túnica púrpura personalizada hecha en The Royal School of Needlework

De lo que si hemos podido ver un adelanto ha sido de la túnica púrpura que la reina Camila estrenará en su coronación y la de Carlos III. Hecha en terciopelo y con una cola infinita, ha sido confeccionada en The Royal School of Needlework con el diseño de Ede & Ravenscroft, los sastres más antiguos de Londres. Irá a juego con la de su marido y cuenta con bordados hechos a mano como los emblemas nacionales del país y sus iniciales además de sus flores e insectos favoritos como varias abejas o un escarabajo.

Dave M. Benett Getty Images

Camila arropada por su ex, Andrew-Parker Bowles, y sus nietos en la coronación

La reina Camila estará muy bien arropada en su gran día. Está prevista la presencia de sus dos hijos, Tom y Laura, y sus nietos y algunos de ellos tendrán un papel importante en Westminster ya que serán los encargados de sujetar el palio sobre ella cuando le pongan el aceite consagrado. Sus cuatro pajes serán sus nietos: Freddy Parker-Bowles y los gemelos Gus y Louis Lopes, hijo de Laura, y, el cuarto, su sobrino nieto, Arthur Elliot. Su ex marido, Andrew Parker-Bowles, también estará presente en Westminster como invitado de Camila.