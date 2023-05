Todo lo que hace Asraf Beno en 'Supervivientes' es analizado con lupa por sus compañeros, sobre todo por aquellos con los que tiene menos afinidad. Tras la expulsión disciplinaria de Yaiza por sus insultos, el concursante parece tener nuevos 'enemigos'. El novio de Isa Pantoja tiene una nueva costumbre y parece que no ha gustado a todos los concursantes. Todas las mañanas el modelo se despierta temprano y comienza con las tareas, como preparar el coco con isotónico. Asraf, que conoce los gustos de sus compañeros, contó -con paciencia- un puñado de trozos de coco y se los puso a Alma Bollo en un cuenco porque la hija de Raquel Bollo prefiere no mezclar el coco con el isotónico.

Todo parecía ir de maravilla hasta que Alma se despertó y reprochó a Asraf que no la hubiese esperado para que ella separase su parte del coco. "Qué menos que elija yo. Tú eres el primero que dices que hay que repartir la comida cuando todos estemos delante", le echaba en cara Alma. La cosa se complicó cuando Asraf se dio cuenta de que la parte que habá separado a Alma se había llenado de hormigas.

Capturas TV

El yerno de Isabel Pantoja se defendió de los reproches y le dijo que lo había hecho para no despertarla y que, como se había llenado de hormigas, si quería le daba su porción.

"Me ha sorprendido ver mi coco repartido cuando he amanecido. Una de las primeras discusiones que tuvimos fue por eso porque había que esperar para repartir", insistía Alma y se dirigía a Asraf: "No me hables...".

Manuel Cortés echaba más leña al fuego. "La verdad, lo de la ración no es que me importe, pero te ha dado por levantarte temprano y ponerte a hacer cosas y ponerte a hacer el coco con isotónico porque tú quieres", le comentaba. El novio de Isa Pantoja se disculpaba con sus compañeros. "Lo siento. Ya no hago más el desayuno. Lo hago con todo el cariño del mundo y con buena intención. Ya es buscar donde no hay. Es intentar pinchar y eso conmigo, no va", dejando claro que no iba a entrar en polémicas.

En ese momento entraba en juego Artur Dainese. "Es que has hecho ruido con el coco y yo quería dormir un poco. Me molesta que me despierten a la 6 de la mañana con el ruido del coco. Si lo hace a las 7 u 8 no me molesta", le reprochaba el modelo.

Capturas TV

A diferencia de ellos, Adara y Jonan Wiergo se han convertido en los mayores apoyos de Asraf en la isla. Ellos aceptaban encantados el desayuno y cuando el novio de Isa les contó la 'movida' que acababa de pasar, los concursantes le respondieron entonando la canción 'Soy rebelde' de Jeanette, quitando hierro a la situación.