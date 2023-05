Parte del juego televisivo depende de la imagen que proyectan los grupos mediáticos y eso se relaciona directamente con los rostros que trabajan en ellos. Mediaset España es uno de los que más ha apostado desde su nacimiento por los "presentadores de cadena", los que se convierten en personajes icónicos de sus programas. Jesús Vázquez (Allá tú), Lara Álvarez (Me resbala) o Jorge Javier Vázquez (Supervivientes) son algunos de ellos. Por ello podemos celebrar uno de los regresos más esperados: el de Luján Argüelles al frente de ¡Vaya vacaciones!

La presentadora, que en marzo estrenó Brigada Tech en TVE, regresa a las cadenas que tantas alegrías le han dado con formatos tan diversos como Password, Un príncipe para... o Granjero busca esposa. Como podemos observar, los concursos y los realities forman parte de su bagaje y con razón. Su frescura, dinamismo y sentido del humor enriquecen la experiencia del espectador en cualquier programa de entretenimiento. Por ello, precisamente, Mediaset ha confiado en ella para liderar el nuevo formato con famosos del grupo, ¡Vaya vacaciones!, que comenzará a grabarse a principios de junio en República Dominicana.

Viajar acompañado de una pareja de tu agrado a un destino paradisíaco de sol y mar, para retirarse por un tiempo del mundanal ruido en un hotel de lujo con todo incluido. Este es el plan inicial de la propuesta irrechazable en la que se embarcarán las ocho parejas de famosos que protagonizarán ¡Vaya vacaciones!, nuevo reality show que Mediaset España emitirá durante el verano y que contará con Luján Argüelles como maestra de ceremonias.

Diversión, emociones y grandes dosis de entretenimiento serán los principales ingredientes de este nuevo programa, desarrollado conjuntamente con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), en el que habrá giros inesperados y, como en todas las vacaciones, situaciones imprevistas y numerosos momentos para el recuerdo, aunque nadie podrá predecir si serán buenos… o no tanto.