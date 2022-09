Al ver el buen aspecto que luce Luján Argüelles nadie diría que la noche anterior se acostó cuando la mayoría se encamina a sus trabajos. Es lo habitual en vacaciones, y más después de presentar la gala Starlite, que organizan Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas en la Cantera de Nagüeles, en Marbella. Un ritual en el que hizo de maestra de ceremonias de una subasta que recaudó medio millón de euros, que van destinados a las ONG que presiden la empresaria canaria y el actor malagueño.



La entrevista transcurre mientras Luján prepara la maleta para volver a Madrid, donde le espera un intenso trabajo promocionando el exitoso reality '¿A quién le gusta mi follower?', que se emite por Netflix desde el pasado 8 de septiembre y donde ella ejerce de presentadora; así como la gira de presentación de su libro más personal titulado 'Aprendiendo de nuevo a vivir', de la editorial La Esfera de los Libros, en el que se desnuda emocionalmente como nunca antes lo había hecho.

Las últimas veces que Luján pasó por Diez Minutos fue para una entrevista en 2017 y otra entrevista en 2018, pero esta vez viene totalmente renovada de la mano de '¿A quién le gusta mi follower?', un formato en el que se ha implicado mucho y con el que está encantada: "Creo que hemos pecado en la televisión generalista de traer a una estrella digital y meterla en la tele, sin más. Lo que nosotros hacemos ahora es que esas estrellas de lo digital actúen, se muevan en su propio ambiente. Que no sea nada impostado". Una fórmula que parece haber funcionado, ya que el programa está en el 'top 10' de contenidos más vistos de Netflix desde su estreno: "Los jóvenes no quieren engancharse a nada concreto, buscan lo inmediato, la rapidez, ver cosas que les diviertan. Es por lo que este programa les va a gustar, porque tiene humor, parodias y utiliza su propio lenguaje. Un formato en el que hemos recreado ese mundo que tanto les gusta".

Luján, a sus 45 años, se ha movido en este programa lleno de chavales como pez en el agua, y la clave está en ver la edad como un simple número: "Me gusta salir con personas de todas las edades, hombres y mujeres. Prueba de ello es que una de mis mejores amigas tiene 83 años, otra 50 y otra 30. Me gusta hablar con gentes que han vivido mucho, situaciones muy diferentes a los jóvenes de ahora, pero con los que también tengo relación porque tienen otra visión de la vida, así como su forma de relacionarse", nos cuenta.

Este programa, sin embargo, es sólo el principio de la vuelta de Luján al 'show business' tras la pandemia, tanto delante como detrás de las cámaras: "Tengo muchos proyectos en la cabeza, que espero y deseo que salgan pronto. Me gustaría hacer un programa de actualidad como los de la radio, pero en estos momentos lo que me planteo y quiero hacer es producir. Me da igual que sea un programa de entretenimiento, un documental o cualquier otra cosa. Ahora tengo dos que quiero hacer, que voy a producir y que estoy segura de que saldrán adelante", ha confesado.

Precisamente la pandemia a ella le ha cambiado mucho, y ahora valora otras cosas que antes no, además de ver la vida de otra manera. "Tengo claro es que ahora reflexionamos más sobre todo", y añade: "Las limitaciones que hemos vivido, la incertidumbre de no ver el final, hace que de todo ello va a salir una nueva sociedad, a mi juicio, que se va a hacer muchas preguntas, sobre la vida personal y profesional, pero sobre todo, hacia dónde vamos", y aunque ahora "agradece" todo ello porque "supuso para mí un crecimiento, un impulso, un varapalo que me obligó a crecer", fue complicado por tener una hija que entonces tenía sólo 5 años: "Le expliqué lo que era la pandemia y el coronavirus, pero aunque cuando pasa un tiempo te das cuenta de que todo eso se le ha olvidado".

Ahora, sin duda, estamos ante una nueva Luján: "Lo que ahora hago es practicar y ejercitar mi cabeza para que nada sea un problema. Porque al final los problemas y los conflictos se construyen en la cabeza de cada uno", y de eso va precisamente su nuevo libro, 'Aprendiendo de nuevo a vivir', en el que se ha enfrentado a una pregunta muy complicada: "Es la mayor incógnita a la que nos enfrentamos en este viaje terrenal. Cuando yo me preguntaba ¿quién era? Me respondía: 'Una mujer pesimista'". Algo que ya no es así: "(Antes) simplemente respondía a una idea preconcebida que yo tenía de mí. He trabajado mucho en esa idea y ahora lo hago con optimismo", ha dicho.

