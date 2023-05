La presencia de Paz Padilla en Mediaset ha sido muy cuestionada en los últimos años. Los tira y afloja con la cadena han sido públicos y, sin embargo, parece que su relación, no solo no cesa, sino que además se refuerza. Hace apenas unas semanas la presentadora veía como los responsables de Telecinco cancelaban las emisiones de Déjate querer, el programa que conducía tras haberle tomado el relevo a Toñi Moreno. Las audiencias no acompañaban y solo se ofrecieron las entregas grabadas previamente. Sin embargo, la cadena de Fuencarral ya tenía en mente asignarle a la expresentadora de Sálvame diario algún nuevo proyecto y ya es una realidad.

Paz Padilla regresa a Telecinco como cómica de 'Me resbala'

Paz recupera su faceta más hilarante en la nueva versión que prepara Mediaset España de Me resbala. El programa, que traslada su casa de Antena 3 a Telecinco tras dos años de parón, pretende recuperar la esencia del formato, la diversión del público gracias a su elemento clave: la improvisación.

Quizá por eso Mediaset ha querido contar con uno de los grandes rostros cómicos de la casa, puesto que Paz Padilla siempre ha sido imagen del humor, desde sus primeros monólogos hasta sus intervenciones en series y programas, como demuestra su querida Chusa de La que se avecina.

Para mejorar aún más la experiencia de Me resbala, Paz coincidirá con compañeros de profesión como Florentino Fernández, Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto, Juan Dávila, Lorena Castell, Aníbal Gómez, JJ Vaquero, Xavier Deltell y Josep Ferré, aunque también participan algunos "outsiders" del humor como Cristóbal Soria, Juanma Castaño, Raúl Gómez, María Zurita o Paula Púa.