La Feria de Abril no ha hecho más que comenzar y aprovechando el Puente de mayo muchos son los celebrities que se pasarán por las más de mil casetas que hay instaladas en el recinto para disfrutar de las bebidas, la música y, sobre todo, el baile. Algunos de los rostros más conocidos son asiduos a esta Feria y nunca se lo pierden, como Toñi Moreno, Marisa Jara, Laura Sánchez, Gloria Camila o Paz Padilla, que aunque no estuvo presente en la noche del alumbrado, sí que lo ha estado esta semana. Otros, no son tan fieles a esta cita como la colombiana Laura Londoño o Miguel Ángel Silvestre, que aunque amante del baile, no es una de las caras que veamos en todas las citas. Pero esta vez, el destino ha querido que los dos acudieran a la feria y, no solo eso, que coincidieran en una caseta donde nos han regalado un momentazo para la historia: un baile muy divertido y con accidente incluido que, Miguel Ángel, demostrando sus reflejos, ha salvado en el último minuto.

Gracias a las redes sociales y lo activa que es Paz Padilla en ellas hemos sido testigo de este encuentro que ha despertado la carcajada de los propios protagonistas. En el vídeo se puede ver cómo Paz Padilla se acerca a Miguel Ángel y se cae al suelo aunque el actor está rápido de reflejos y la coge antes de que caiga. Una maniobra que la propia humorista confiesa que hizo adrede: "Me tiré de broma a sus pies y él me levantó de un salto y me dijo 'nadie se ha dado cuenta, no te agobies'. Qué buena persona es", escribía. Y es que tiene toda la razón, no en vano impidió recientemente un robo. ¡Es todo corazón y valentía!