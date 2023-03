Paz Padilla se recupera de su último problema de salud. Solo unos días después de que la presentadora conociera que Mediaset cancelaba 'Déjate querer', su último programa en Telecinco, ha utilizado sus redes sociales para compartir que se acaba de someter a una operación en las cuerdas vocales y, para ello, se ha puesto en manos de su médico de confianza, el doctor Pablo Muñoz Cariñanos, uno de los otorrinos más prestigiosos de España que tiene consulta en Sevilla. "Hace unos días me puse en manos de este genio @drcarinanos, en quien confiamos muchos profesionales que vivimos de nuestra voz. Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión" escribió junto a una imagen suya besando al cirujano a quien, además le une una gran amistad como él mismo también ha confesado en su Instagram. "Gracias @paz_padilla por tu amistad, por tu confianza y por ser una persona tan especial", escribió el otorrino junto a la imagen que había compartido la actriz. Paz Padilla y el doctor Pablo Muñoz Cariñanos son amigos desde hace tiempo y además, el otorrino fue el encargado de realizar la rinoplastia de su hija, Anna Ferrer Padilla.

Agencias

Como la propia Paz Padilla, que continúa feliz con su relación con Fran Medina, ha explicado, ha tenido que dejar de trabajar durante unos días y no podía hablar por lo que ha utilizado la lengua de signos para comunicarse. La actriz aprendió este tipo de lengua para 'El hotel de los líos', la película que acaba de estrenar y que está siendo un éxito de taquilla. "Gracias a @elhoteldeloslios aprendí la lengua de signos y nunca pensé que me vendría tan bien!! Por cierto está batiendo récords de taquilla. ¡Enhorabuena a todo el equipo!", escribió.

Los últimos días no están siendo fáciles para Paz Padilla ya que, a su operación, se une la cancelación de 'Déjate querer', su último programa en Telecinco. Hace unos días, la presentadora disfrutó de una escapada a Islandia y sigue triunfando con su obra 'El humor de mi vida'.