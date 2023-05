La gran final de Eurovisión 2023 ya está aquí. ¡Esto empieza ya! Sigue en DIRECTO con Diez Minutos toda la gala. Pichones... preparados para apoyar a Blanca Paloma. La artista ilicitana lo dará todo en el escenario para hacerse con el micrófono de cristal, pero sus 'rivales' no se lo pondrán nada fácil. Suecia y Finlandia son los favoritos pero las votaciones aún no han comenzado.

22:17

Käärijä, el representante de Finlandia en Eurovisión 2023, llega dispuesto a arrasar con su 'Cha cha cha'. El cantante se ha llevado la ocasión más grande de lo que llevamos de noche.

22:11

Alika sube al escenario con 'Bridges'. Una actuación correcta, aunque eso de ver a un piano en el escenario tocando solo...

22:08

Llega el representante de Italia, Marco Mengoni, con 'Due Vite'. Marco ya representó a su país en 2013... ¿Repetirá candidatura en 2033?

22:04

Representando a Albania, Albina y la familia Kelmendi. Su tema 'Duje', una canción "sobre el papel del amor en la familia y la superación de los desafíos de la vida". Y el look de Albina... a muchos les recuerda al que llevó Chanel en Eurovisión 2022.

21:58

Loreen, la favorita para llevarse el micrófono de cristal, ya está en el escenario. La representante de Suecia, que interpreta 'Tattoo', espera conseguir su segundo título en el certamen. Ya se llevó el primer puesto en 2012, con 'Euphoria'.

21:54

Gran ovación a Blanca Paloma tras finalizar su actuación. ¡La de Elche lo ha clavado!

Capturas TV

21:52

¡Blanca Paloma ya está en el escenario! Su tema 'Eaea' mezcla lo tradicional con las tendencias más actuales. ¡Vamos allá!

21:47

Se acerca el gran momento de la noche: Blanca Paloma saldrán en unos minutos al escenario... ¡Venga pichones! Antes... el presentante de Chipre: Andrew Lambrou con 'Break a Broken Heart'.



21:41

La Zarra, representante de Francia, sale al escenario para interpreta 'Évidemment'. Muchos comparan su estética con la de Lady Gaga.

21:37

Gran ovación para Luke Black, representante de Serbia. Su canción 'Samo mi se spava' mezcla sonidos electrónicos, indie y pop. Y su puesta en escena tiene grandes referencias a los videojuegos. ¿Qué te parece? ¿Demasiado arriesgada?

21:33

Blanka busca el primer puesto de Polonia de Eurovisión, con su tema 'Solo'. Cuando escuches el estribillo no dejarás de repetirlo. "Now I'm better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down...".

Dominic Lipinski Getty Images

21:30

Ya está Remo, representante de Suiza, con su canción 'Watergun', en el escenario.

Anthony Devlin Getty Images

21:25

Turno para 'Ai Coração, de Mimicat, representante de Portugal, que ha puesto en pie al público del M&S Bank Arena de Liverpool.

Anthony Devlin Getty Images

21:21

Las resprentantes de Ucrania suben al escenario, con la canción 'Who the hell is Edgar?'. POE POE POE POE POE!

21:20

Por primera vez en el festival los países no representantes podrán votar por su favorito. Los presentadores de la gala salen al escenario: Alesha Dixon, Julia Sanina, Hannah Waddingham y Graham Norton.

Anthony Devlin Getty Images

21:19

En 2024, Luxemburgo volverá a la competición.

21:14

El desfile ha finalizado con la actuación de Verka Serduchka, segunda en Helsinki 2007 con "Dancing Lasha Tumbai".

21:08

Comienza el ya clásico desfile, que está amenizado por grupos ucranianos. Se oyen voces gritando el nombre de Blanca Paloma.

21:04

Los actuales campeones de Eurovisión abren la gala. La Kalush Orchestra interpreta su tema 'Stephania'.

Dominic Lipinski Getty Images

20:57

Blanca Paloma confiesa que ella y su equipo son como una tortilla de patatas que quieren ofrecer al público.

20:47

¡Qué poquito queda! Los 26 países finalistas (Suecia, Finlandia, Croacia, Moldavia, Suiza, República Checa, Israel, Portugal, Serbia, Noruega, Armenia, Estonia, Bélgica, Chipre, Polonia, Eslovenia, Austria, Albania, Lituania, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Ucrania) desfilarán con las banderas de sus países antes de verlos actuar en directo. ¿Hará Blanca Paloma el gesto de la arquera?

20:35

Una pena pero Chanel Terrero, la presentante española en 2022, no ha sido invitada a actuar en la gala, según la BBC por "criterios televisivos". La intérprete de 'SloMo' se ha declarado fan de Blanca Paloma y quiere verla ganar esta noche, por eso le ha enviado un precioso mensaje de apoyo a través de sus redes sociales. "¡Qué se enamore de ti Europa, pichona!", ha escrito Chanel. No solo de Chanel, Blanca Paloma está recibiendo el cariño de muchos famosos.

20:29

Las apuestas siguen dando como ganadora a Loreen, la representante de Suecia, seguida de Käärijä, el representante de Finlandia. Blanca Paloma estaría en el 'top five'... Pero ¡No hay nada escrito!

20:15

Falta poco menos de una hora para que arranque la gran final de la 67ª edición del Festival de Eurovisión. El M&S Bank Arena de Liverpool se ha engalanado para la ocasión y los representantes de los 26 países finalistas están deseando derrochar todo su arte sobre el escenario. Recordamos que la ciudad inglesa acoge el festival en nombre de Ucrania, ganadora en 2022 con la canción 'Stefania', de Kalush Orchestra. La sede debía haber sido Kiev, pero debido a la invasión rusa, los organizadores decidieron que Reino Unido (que quedó en segundo puesto en 2022), organizase la gala. El lema de 2023 es 'United By Music' (Unidos por la música).