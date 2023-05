Pocholo Martínez-Bordiú ha conquistado Honduras. Después de toda la lucha que ha hecho para poder llegar a visitar a Bosco en Supervivientes, el tío del concursante ha llegado finalmente cumpliendo su objetivo y lo ha hecho por todo lo alto. Acostumbrado a los deportes de riesgo, Pocholo ha querido emular a los concursantes saltando también del helicóptero después de hacer entrega de unas recompensas desde el aire a los concursantes que dejaron un mal sabor de boca en Alma.

Suspendido en el aire durante unos minutos frente a los concursantes, Bosco era incapaz de reconocer a su tío en los primeros momentos a pesar de que sus compañeros como Raquel Arias o Manuel Cortés estaban convencidos de que era su tío. "Esperate, puede ser una chica...", decía Bosco.

Telecinco

Desde el helicóptero, Pocholo dedicaba su salto: "quiero hacer una doble dedicatoria. Quiero dedicarle este salto al Capitán Morgan y a todos sus profesionales que me han traído aquí y especialmente a dos personas que me han ayudado y enseñado lo que sé de televisión, Claudia Galiano y Joaquín Zamora; y a todos los que se han jugado la vida por nosotros en pandemia: médicos y enfermeros".

Finalmente, Pocholo saltaba sin pensárselo y, una vez en el agua, Bosco se animaba a preguntarle a gritos si era él o no. "¿Tío Pocho?", le preguntaba a gritos a lo que él levantaba el brazo mientras nadaba a la orilla tras haberse quitado el chaleco salvavidas. Una confirmación que hacía que Bosco se lanzara al agua protagonizando el primer reencuentro de Supervivientes en el mar.



Telecinco

Una vez en la playa, Pocholo confesaba que tenía una sorpresa musical para los supervivientes, momento en el que aparecía una banda de música garífuna, propia de los Cayos Cochinos, y armaba la fiesta con todos a excepción de Alma, que había abandonado la playa por el enfado.

Telecinco

Tras ello, Pocholo y Bosco han podido tener un momento a solas. "Le he dado unos consejos, desde mi punto de vista, blancos para no dañar a nadie y le he contado un poquito lo que está haciendo bien que es todo, con alegría y tal. Y también que hay que tener un poco de cuidado por este mega montaje que hay, que sea más cauto".

Telecinco