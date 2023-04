Hace unos días, desde Honduras, cuando Ion Aramendi les preguntó a los concursantes qué persona les gustaría que les visitara durante su aventura el joven lo tuvo claro. "Mi tío Pocholo" dijo aunque negó que éste estuviera en ese momento en Cayo Paloma porque no veía ninguna moto de agua o catamarán, que son los vehículos favoritos del empresario para desplazarse por el mar.

Los seguidores de Bosco hacen campaña en redes para que Pocholo Martínez-Bordiú viaje a 'Supervivientes'

Tras la petición de Bosco, sus seguidores arrancaron una campaña en redes sociales para que el joven cumpliera su deseo y su tío Pocholo Martínez-Bordiú viajara a Honduras para visitarle. Durante su participación en 'Supervivientes', el joven ha demostrado que ha heredado el carácter aventurero y rebelde del hermano de su madre y fue sancionado por hacer un mortal en su salto del helicóptero y vivió con total naturalidad su accidente con un machete.

Pocholo Martínez-Bordiú parece dispuesto a viajar a 'Supervivientes' para visitar a su sobrino Bosco y, además de compartir la campaña de los 'Boscolitos', que piden su viaje a Honduras, ha grabado un vídeo que ha compartido en Instagram asegurando que está dispuesto a ir a buscar al joven en moto de agua. El único problema, como él mismo asegura, es que se le ha estropeado la máquina pero afirma que tiene una de respuesto con la que podría ir al 'rescate' del joven. El hermano de Clotilde Martínez-Bordiú tiene una amplia experiencia televisiva que le hemos visto en 'Ven a cenar conmigo' , 'El Desafío' o 'Hotel Glam' y está apoyando el concurso de Bosco desde sus redes sociales. "Vamos viento en popa Bosco, ganas de verte. Ánimmmmmo y gracias a todos vosotros pocholistas que me leéis", escribió animando al joven durante su prueba de apnea.