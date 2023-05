La tensión en Supervivientes está al límite y no solo en la convivencia sino también en los juegos. El tiempo comienza a pesar y en el momento en el que hay una recompensa en el medio y más si está en juego comer o no, algo que ha ocurrido este domingo. Con la visita de Pocholo, la organización ha aprovechado para que sea el tío de Bosco el que lanzara las recompensas desde un helicóptero al mar con boyas para que los ganadores de la prueba de este domingo pudieran recogerlas. Las recompensas eran individuales y no se podían compartir por lo que nadie veía más allá de las bollas.



Mientras estaban en el mar se podía ver cómo Artur y Bosco, los más rápidos nadando, conseguían más de cinco recompensas, mientras que Alma iba tras ellos sin poder conseguir ninguna boya y cuando finalmente se acercaba a una aparentemente Bosco se la arrebataba.

Telecinco

Al salir del mar con solo una recompensa, Alma estallaba y medio llorando se desahogaba con Adara sin querer acercarse adonde se iban a descubrir las recompensas: "es que no, no aguanto más, que se coman todas las recompensas para ellos". "Mira a ver que a lo mejor la tuya es la mejor", le decía a Asaf pero no convencía a su compañera a la que Laura Madrueño le pedía explicaciones: "¿como voy a disfrutar si me habéis quitado las bolsas? Esta es la clase de compañeros que hay un Supervivientes: dais asco".

"Cuando te estoy diciendo 'Bosco, me has quitado una boya', y va a Artur y le sueltas dos", le espetaba a Bosco quien, sorprendido, le daba dos de sus recompensas aún sin saber qué había en el interior de las boyas: "yo solo estaba viendo bolas, bolas... no te he visto. Solo he escuchado gritos. He visto bolsas y te he dado dos. ¿Cómo eres así, Alma?".

Telecinco

"¿No os dais cuenta de que esto es una aventura no solo para competir sino para compartir?", seguía preguntando Alma. Tal ha sido el enfado que finalmente ha rechazado todas las recompensas: la que ha conseguido y la que Bosco le ha cedido. "Ya paso de las recompensas y este programa... paso de todo". Incluso, tras el corte de publicidad, abandonaba la playa perdiéndose la visita de Pocholo.

"He intentado tranquilizarla pero es complicado, la entiendo. La semana pasada tuvimos un esfuerzo muy grande para la recompensa que al final salimos mal parados y ahora ha pensado lo mismo", explicaba Manuel sobre su hermana. Pasados unos minutos, Alma seguía sin aparecer e Ion revelaba que, lejos de tranquilizarse, estaba aún más exaltada y ha llamado "egoísta" a Bosco.