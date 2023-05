Diego Pérez está comenzando a sospechar de la relación que hay entre Ginés y Yaiza. El principal perjudicado de la actitud de Yaiza en Supervivientes y que achaca su expulsión en gran parte a haber encubierto a la novia de Ginés durante su discusión con Asraf, ha confesado en el plató que ve cosas que no le cuadran de esta relación. "En estas cosas no me suelo meter para no hacer daño, pero estoy viendo que soy el tonto porque estas cosas no me cuadran", aseguraba a Ion Aramendi.

Y es que, después de escuchar a Ginés y Yaiza hablar de su posible embarazo, Diego se quedó frío. "Estoy flipando con todo porque he querido desconectar estos días y no lo había visto, y me estoy rayando en parte. No me gustaría que me hayan engañado a mi. Le ha dicho lo del embarazo y no ha reaccionado nada. Y luego lo del tema 'espera, espera, que vaya yo para allá' y ahora viendo estas cosas me chirría todo un poco".

Según ha confesado, en la playa "veía todo real, perfecto, fuera de cámara Ginés no me había dicho nada, pero estoy flipando porque hay cosas que no me encajan". Por ejemplo, Diego ha revelado que Yaiza le dijo a Ginés información del exterior en contra de su ex mujer: "cuando llegó, le dijo que su ex mujer había cobrado al ir a Honduras", algo que no es cierto porque los familiares no cobran, y que Yaiza negaba haber dicho. "La única que vino a medias del programa del exterior fuiste tú, como no se lo dijera un cámara...".

"Lo que él preguntó fue la entrevista, si cobró las entrevistas", explicaba Yaiza. "Entonces ¿le contaste que ha hecho entrevistas fuera?", contestaba Ion señalado que eso era dar información de fuera y podría ser sancionada. Aún después de un rato, la ex concursante no quería confesar si sí o no, sintiéndose acorralada. "Tengo que esperar a que venga Ginés y hablarlo todo", apuntaba Diego.

Lo cierto es que la relación entre Yaiza y Ginés comienza a hacer sospechar a todo el mundo. Durante su entrevista, Ion Aramendi incluso le llegó a preguntar si su posible embarazo era o no un montaje, y la frase más repetida de Ginés cuando habla de su pareja es "todo eso lo tenemos hablado". Unas pistas que empiezan a sonar raras ya hasta a quien ha convivido con ellos de cerca.