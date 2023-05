Jonan Wiergo es uno de los grandes descubrimientos de Supervivientes. El influencer está demostrando durante su paso en el concurso que el buen humor no está reñido con darlo todo en las pruebas, poder superarse y mojarse en todos los conflictos, lo que le ha hecho estar más cerca de Adara y Asraf que del resto de concursantes. Facetas que están haciendo que gane cada vez más adeptos y seguidores en el reality, sobre todo porque tiene un handicap añadido y es que mantiene sus principios como vegano, aunque haya modificado algunos detalles para poder disfrutar de las recompensas.

Aunque esto no parece que esté conquistando al resto de Supervivientes que han aprovechado para nominarle ya en cuatro ocasiones, algo que tiene loco al influencer: "¿Quién me está nominando tanto, cabrones?", llegó a preguntar en la última ocasión. Sin embargo, el apoyo del público le ha hecho salvarse esta semana en la ceremonia del barco pirata.

Telecinco

Llorando de la emoción, Jonan ha corrido a abrazarse con Laura Madrueño para celebrar esta decisión del público: "No quiero llorar para hablar", decía el joven llorando a lágrima viva en el hombro de Laura. "Gracias a todos los que me apoyáis, los que me mandáis energía, que lo dije en el último story antes de venir aquí que notaría vuestra buena energía y lo hago", agradecía el influencer a sus seguidores dedicándole la salvación a toda su familia, sus amigos y su chico, quien no dudó en acudir a visitarle a Honduras. Con esta salvación, Artur, Jaime y Bosco se quedan en la cuerda floja hasta el domingo.