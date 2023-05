El comentario de Ginés en 'Supervivientes' que ha indignado a las redes

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y asi acaba la entrevista de este ser

No usa persevativo porque se come el gusto

Que no usa apenas porque no le gusta#TierraDeNadie11 pic.twitter.com/ibCrO2iaUC — MaryGH2 (@Mary202085797) May 16, 2023

. El concursante ya se encuentra en España y aterrizaba en el plató de Supervivientes con muchos asuntos que resolver. Allí lo esperaban por un lado sus padres y su hija Laura, mientras que por otro se encontraba Yaiza que tenía que salir del plató porque los familiares no quería compartir espacio con ella. La tensión ha estado en toda la entrevista, en donde se podía ver a un Ginés que a penas reaccionaba.porque no le conviene pero parece que el andaluz ha elegido. Esta mañana de miércoles se podía ver c ómo la pareja sigue feliz y enamorada dándose besos y gestos de cariño en la estación de trenes Atocha-Almudena Grandes, de Madrid.Son muchos los temas que tiene que resolver Ginés en su llegada a España pero hay uno que tiene tanto a la familia como a la audiencia más que molestos.Se habla de un supuesto embarazo, que la parejaSon muchos los que están alterados por este tema y más bien por un comentario que decía el concursante segundos antes de que terminase el programa.decía el andaluz cuando le preguntaban los colaboradores que porque, si él mismo dice que no quiere más hijos, no pone medios. Las redes se han echado encima del superviviente por semejante comentario., le soltaba Alexia Rivas arrancando un aplauso del público. Desde luego Ginés tendrá que calmar las aguas con mucha gente en muchas sentidos.