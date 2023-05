Ginés Corregüela y Yaiza Martín siguen juntos. 'Supervivientes 2023' no hubiera sido lo mismo sin la participación del influencer y su pareja. Y es que, a pesar de que ya no están en Honduras, son los concursantes de esta edición que más están dando que hablar. Su relación ha generado ríos de tinta y de lágrimas -esto último por parte de las hijas de Ginés que no aprueban esta relación- pero ellos siguen felices y enamorados. Así lo han demostrado a su llegada a la estación de trenes Atocha-Almudena Grandes, de Madrid, donde no han escatimado en besos y gestos de cariño.

Ginés se convirtió en el séptimo expulsado de 'Supervivientes 2023' y durante su visita al plató 'Tierra de Nadie', con Carlos Sobera, se topó con la dura realidad y todos los frentes que tiene abiertos. Por un lado está su familia y por otro la mujer, que hoy por hoy, ocupa su corazón: Yaiza. Tal tensión hay entre la familia y la novia del tiktoker que cuando Ginés llegó al plató Yaiza tuvo que abandonarlo por expreso deseo de los padres del concursante. "Esa mujer no le conviene a mi hijo", dijeron al presentador.

Por su parte su hija Laura le contó lo mal que lo habían pasado por las declaraciones de Yaiza. "Ha hecho daño a todo el mundo. Cuando tú veas todo tranquilo, ojalá bajes del mundo de Yupi y pongas los pies de la tierra. Yo no quiero con ella ningún trato pero estaré ahí cuando te caigas", le decía emocionada.

Pero lo cierto es que cuando la canaria hizo su entrada en plató para reencontrarse con su pareja, este le mostraba todo su amor y le repetía lo mucho que la quería. Sin entender aún todo lo que le había dicho su hija Laura. Y así siguen juntos contra viento y marea. A primera hora de este 17 de mayo, ambos mostraban su amor en la estación de tren y Yaiza no podía borrar la sonrisa de su cara. Ginés recibió el cariño de algunos viajeros que le pidieron hacerse una foto con él y Yaiza accedió feliz ha hacer de fotógrafa.

El concurso del influencer dio un giro de 180º cuando recibió la visita de su novia, apenas unos días después de que su exmujer y su hija Miriam viajasen a Honduras. Porteriormente y tras el abandono por lesión de Gema Aldón, se convirtió en concursante. Ginés ha asegurado que no se siente orgulloso del concurso que había hecho. "Lo podía haber hecho mejor. No tenía que haber recibido ninguna visita", dijo justo antes de poner rumbo a España. Además expresó su arrepentimiento sobre cómo defendió a Yaiza en los insultos que esta dirigió a Asraf y que motivaron su expulsión disciplinaria. "He ido casi siempre de cara, menos el día que tuve que defender un poquillo a Yaiza... no es que mintiera, pero dije que no había oído nada. Ese fue el momento en el que no fui de cara", dijo.