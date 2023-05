Hemos llegado a la duodécima semana de Supervivientes 2023 y Jaime Nava ya no continuará su aventura. Después de haberse librado semana a semana en la playa de los olvidados, la audiencia ha decidido que sea el nuevo expulsado y coja su avión de camino a España para abandonar la aventura. Lo hacía en una nominación muy complicada de la que Jonan Wiergo se salvaba en la ceremonia del barco del martes y Artur y Bosco lo hacían en la Palapa.

De esta forma, la pareja formada por Artur y Jaime que se había mantenido durante más de 50 días juntos en la playa de los olvidados se rompía por lo que Jaime buscaba al modelo italo-ucraniano para despedirse. "Hemos vivido muchas cosas, hemos crecido, llorado juntos, hemos pasado 56 días jodidos...", se emocionaba Jaime.

Telecinco

Tras esto, tocaba el gran momento: "irse dejando un lastre a alguien... se lo voy a dejar a Adara: hemos tenido enfrentamientos, me jode mucho tener que dejarte este lastre, espero que sea lo mínimo porque esta semana hemos tenido un par de conversaciones guays, he descubierto una Adara que no conocía, que resulta que no es tan basta como pensaba", confesaba. Aunque finalmente Jaime se iba dejando la ventaja a Artur, resolviendo justo uno de los focos de conflicto que estaba protagonizando el modelo: se encargará de todos los repartos de comida.

Antes de irse, el deportista, emocionado, confesaba que esta experiencia "es lo mejor que me ha pasado. Lo que sucede aquí es algo que es bestial. Haber llegado hasta aquí es algo muy jodido que está al alcance de pocos así que enhorabuena". Y al enfilar la pasarela de salida de la Palapa dejaba un importante mensaje a sus compañeros, sobre todo a Artur: "Esto es un juego, disfrutadlo".