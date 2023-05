Alma Bollo estalla contra Artùr Dainese en 'Supervivientes'. Una vez más el reparto de comida ha sido el motivo de enfrentamiento de los concursantes en las playas de Honduras y, en esta ocasión, la 'culpa' la ha tenido un cangrejo de grandes dimensiones que había pescado Bosco Martínez Bordiú. El sobrino de Pocholo, de 'subidón' tras la visita de su tío, quería ser el encargado de cocinar y de repartir su centollo pero Manuel Cortés le ha recordado que era su hermana Alma la encargada de repartir. El modelo se cuestionaba por qué siempre era la hija de Raquel Bollo quien hacía esta tarea y recibía las críticas de Manuel Cortés. "Tú eres un desconfiado y un ansioso con la comida... Cuando repartía Arelys yo hacía lo mismo, me apartaba y esperaba a que me dieran la comida porque es una falta de educación estar encima de otra persona viendo cómo cocina y cómo reparte" y el ucraniano reconocía que era ansioso. "Sí lo soy, soy así pero pienso que debemos repartir todos y no solo una persona... Estaba vigilando porque no me parece bien cómo se estaba repartiendo", añadió.

Alma Bollo estalla contra Artur en 'Supervivientes' tras sus palabras sobre su amistad con Bosco

Para salir en su defensa, Alma Bollo explicó que, hasta la vuelta de Artur a la playa, Bosco quería que fuera ella la que repartiera aunque el sobrino de Pocholo reconocía que ahora también quería repartir algún día y el modelo replicaba diciéndole a la hija de Raquel Bollo si siempre iba a apoyar a Bosco. "No es mi problema, yo no me tengo que mostrar porque llevo dos meses y medio mostrándome quienes tenéis que mostraros sois ustedes que lleváis dos meses y medio sin hacer nada" decía la joven y aseguraba que su relación con Bosco no iba a cambiar a pesar de sus últimos enfrentamientos. "Hasta que llegan personas, comen cabezas pero lo que yo tenga con Bosco fuera no va a cambiar" y hace una predicción sobre el futuro de Artur en el concurso. "¿Pero tú qué tienes que meterte en esto? (refiriéndose a su relación con Bosco) Y ahora con esto te quedas una semanita más pero que la siguiente para tu casa Artur, uno detrás del otro" y el modelo le contestó: "¿Lo dedices tú? Alma por favor puedo quedarme una semana más? Soy de palafito".

Telecinco

Poco después, Alma Bollo se desahogaba con su hermano Manuel Cortés. "A ver si vamos a empezar en 'Supervivientes' ahora que ha llegado él" decía el cantante. "Nadie tiene que meterse en nada. Él se cree que empieza el juego ahora, y es cuando va a terminar", sentenciaba la joven.