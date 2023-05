Manuel Cortés ha sido protagonista involuntario de Supervivientes en la última Conexión Honduras. El hijo de Raquel Bollo ha tenido que ser desalojado de la playa después de haber sufrido un fuerte dolor de estómago desde la noche del viernes: "está en observación y ayer tuvo que abandonar la playa con el equipo médico. Ha dejado a todos muy preocupados y sobre todo su hermana", ha explicado Laura Madrueño.

Tras eso, se veía cómo Manuel preguntaba a sus compañeros si podría estar relacionado con la pesca ya que momentos antes había pescado un pulpo: "¿Bosco cuando te sumerges mucho y sales a por aire, duele la boca del estómago?". Ante la negativa de sus compañeros, Manuel se quejaba del fuerte dolor mientras que Adara, Asraf y Alma se volcaban en preguntar cómo estaba. "Eso no es el estómago, es de la operación", explicaba Alma, un comentario que a Manuel no le gustaba: "si es de la operación me tengo que ir para España", comentaba entre lágrimas. Ante esto, esa misma noche el equipo médico lo evacuaba.

Telecinco

Esta misma noche, el programa ha conectado en directo con Manuel desde la cabaña del equipo médico y él mismo, visiblemente cansado, explicaba su situación. "Estoy mejorando, a las órdenes del doctor que es encantador y quiero agradecer lo que está haciendo por mi. Con muchas ganas de ponerme bien y seguir adelante cien por cien", explicaba Manuel. "Me ha comunicado el doctor que he mejorado muchísimo", apuntaba el hijo de Raquel Bollo quien anunciaba que en unas horas le harán nuevamente unas pruebas para saber en qué grado estará.

No obstante, Cortés ha explicado que, a pesar del temor a que estuviera relacionado con la peritonitis que sufrió hace dos años que le tuvo a vida o muerte, "nada tiene que ver con eso, está todo controlado". "Si sientes lo más mínimo como la otra vez, te quiero en España", le comentaba Raquel Bollo desde el plató mientras que Cortés le tranquilizaba asegurando que han descartado todo: "yo no me voy a ir ahora con todo lo que he conseguido, estoy bien".