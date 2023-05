Sebastián Yatra conquista a los padres de Aitana en 'La Voz Kids'. En la última entrega de las audiciones a ciegas que emitió Antena 3 el pasado 20 de mayo, el colombiano dejó clara la complicidad que tiene con la familia de su chica tras protagonizar un 'momentazo' con Cosme y Belén, sus 'suegros'. Si hace unos días, el cantante estuvo con el padre de Aitana en el tenis, en el plató de Antena 3 se acercó a ellos cuando quiso competir con su chica por una de las concursantes: Lucía, una chica de Euskadi, cuya voz había conquistado a los cuatros coaches y todos se habían dado la vuelta.

Enseguida Aitana reconoció a la pequeña y reveló que había estado en un concierto suyo y le había ayudado a decir unas palabras en vasco pero el cantante continuaba con su empeño de 'conquistar' a Lucía para que se fuera a su equipo. "Yo quiero apoyarte y que creas en mí... ¿Te imaginas lo que va a decir la gente en tu pueblo? ¡Guau! Qué bonito y poético que tú, siendo de San Sebastián, te hayas ido con Sebastián, ¿me entiendes?" decía Sebastián Yatra, que se ha comprado una casa en Madrid para estar más cerca de Aitana, e involucraba a los padres de Aitana. "¡Mira a los papás de Aitana!, ahí muertos de la risa porque ellos quieren que te vengas conmigo, yo los veo apoyándome...", decía aunque su chica no estaba de acuerdo.

Aitana advierte a sus padres y a los 'coaches' sobre el poder de persuasión de Sebastián Yatra

"Mis padres quieren que te vengas conmigo porque son mis padres, o sea, por favor..." le replicaba Aitana a Sebastián Yatra en 'La Voz Kids' pero él seguía 'erre que erre'. "Está bien, les entiendo, si yo tuviera una hija haría lo mismo para quedar bien..." comentó el colombiano cuando Lucía le pidió a Aitana cantar con ella '11 razones'. El colombiano decidió ir a sentarse a la grada al lado de Cosme y Belén para convencerles a que le ayudaran en su propósito. "Ayúdenme, ella lleva ventaja" decía y, al terminar la canción, parecía que les había convencido.

"Por acá está diciendo Cosme que ella debería estar pensando en venirse conmigo... sí, sí, lo acaba de decir" y, el padre de Aitana, ante la mirada atónita de su hija matizaba: "Puede pensarlo, pero solo pensarlo". "Pero, de verdad, una cosa: ¡tú eres mi padre!", le decía Aitana a Cosme entre risas y dejaba claro el poder de persuasión de Yatra. "¿Os dais cuenta de lo que tiene Sebastián, que se va a mi padre y le convence de que debería irse con él?" decía. Pero, al final, Lucía decidió irse al equipo de Aitana y el colombiano se quedó compuesto y sin talent.

🚨 Cuando crees que ya lo has visto todo, nuestros coaches se inventan una nueva forma de darle al pulsador. #LaVozKidsAudiciones5

Directo ▶️ https://t.co/9Nihgfjnbg pic.twitter.com/2tMF034xmz — La Voz Kids (@LaVozKids) May 20, 2023

Aitana y Sebastián Yatra, criticados en 'La Voz Kids'

Pero este momentazo con los padres de Aitana no fue el único que protagonizó la pareja en la última entrega de 'La Voz Kids'. Tras escuchar la voz flamenca de Erika, Sebastián Yatra quería dar al pulsador pero, en vez de hacerlo él, le pidió a Aitana que lo hiciera por él. Como no se quería levantar, la cantante lo intentó lanzando su cuaderno de notas sobre el pulsador con varios intentos. Aunque era una broma, algunos internautas han criticado su gesto como una falta de respeto hacia la joven que cantaba y hacia sus compañeros Rosario y David Bisbal, que se incorporaba a las audiciones a ciegas, que ya es había girado.