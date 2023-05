Continúan las ‘Audiciones a ciegas’ de La Voz Kids con su quinta noche, en la que David Bisbal volverá a reencontrarse con sus compañeros y ocupará su silla de coach.

El escenario de ‘La Voz Kids’ acogerá en esta quinta noche a una candidata de Eurojunior por Georgia, que ha venido a España para participar en ‘La Voz Kids’. Una persona del público será sorprendida para participar en las Audiciones y no se lo espera ya que creía que no había sido seleccionada. También contará con una auténtica fan de Sebastián Yatra que asegura que, aunque él no lo sepa, se han casado cinco veces. Además, la participante se llevará un momento único al cantar con su ídolo y Aitana en el escenario de ‘La Voz Kids’. La gala tendrá a varios talents que ya se han presentado en otras ocasiones y tendrán que demostrar que tienen madera de artistas.

Roberto Sastre

David Bisbal regresa como coach a 'La Voz Kids'

En esta quinta entrega, Aitana, Rosario, Sebastián Yatra y David Bisbal, que se incorpora al equipo de coaches tras ser sustituido por Pablo López en las primeras entregas del programa, son los coaches de esta potente edición de ‘La Voz Kids’ que promete más emoción, más espectáculo y mucho más talento.

Pablo López ha sido el encargado de ocupar el sillón de coach del cantante almeriense. Y es que la productora, Boomerang TV, no tuvo más remedio que sustituir a David Bisbal por una baja por enfermedad que le impidió acudir a las grabaciones del programa.

Por ello, y ante la imposibilidad de mover los rodajes por la apretada agenda de los protagonistas, Pablo López ha aparecido en las primeras galas de la edición sustituyendo a David Bisbal. No obstante, desde ahora hasta el final del programa, el coach será el cantante almeriense.