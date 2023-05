Tras el empate entre Encarni y Moisés en ‘El Rosco’ del programa anterior, ambos tenían que empezar tranquilos en la mesa, evitando el paso por la ‘Silla Azul’. Sin embargo, uno de los dos no está y Roberto Leal ha dado la noticia: “Encarni no va a poder continuar jugando con nosotros”.

'Pasapalabra' se ha tenido que enfrentar a una de esas situaciones que nunca gustan en la televisión. La audiencia, que tiende a empatizar y a escoger a sus concursantes favoritos, ha tenido que despedirse de Encarni, una de las participantes más mediáticas del formato desde la marcha de Orestes y el triunfo de Rafa.

"Bienvenidos a 'Pasapalabra'", empezó diciendo Roberto Leal, como en cada programa, con la diferencia de que ayer un revés inesperado iba a sorprender a la audiencia tanto como a los propios trabajadores del programa, y procedió a revelar la inesperada noticia:

"Tenemos que contar algo importante. Encarni no va a poder continuar jugando con nosotros por motivos personales", expresó el presentador. "No va a seguir en 'Pasapalabra'. Esperamos recuperarla en un futuro. Le mandamos un besazo de parte de todo el equipo. Te vamos a echar de menos, Encarni. Grandísima concursante, pero ha tenido que dejar el programa", sentenció.

Aún así Encarni ha conseguido llevarse 16.800 euros y estar presente en un total de 27 programas. Además su marcha ha dejado un gran vacío y ha puesto el nivel muy alto para el próximo rival de Moisés, con el que tendrá que competir por el bote del programa.

En una entrevista reciente publicada por el ABC, Encarni, especialmente criticada en las redes sociales por su actitud ante las cámaras, manifestaba la felicidad que le aportaba su día a día en el concurso. De hecho, ella misma era la primera que reconocía haber transmitido una imagen que no terminaba de coincidir con cómo es ella realmente.

“Me encuentro muy a gusto. Al principio me sentía muy tensa, me veía seria. Yo no soy así; soy una persona alegre y jovial, pero la tensión me podía y estaba agarrotada, seria. Espero ir soltando esta tensión. Soy una persona muy risueña y muy alegre”, le contó al citado diario.