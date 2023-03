El increíble récord de Rafa en 'Pasapalabra'

Lo que está ocurriendo en Pasapalabra es espectacular e inigualable. Raro es ya el día en el que Rafa u Orestes no llegan a 24 aciertos, si no lo logran incluso los dos a la vez como en ‘El Rosco’ del pasado programa. Sólo un día después de ese momento histórico, el sevillano se ha convertido en protagonista de otra página de oro del concurso: otra vez situándose a una letra de ganar el bote… ¡y con récord!

🔓 ¡Nuevo récord desbloqueado! 😱 ¡@Rafael_Castano ha hecho un impresionante turno de 23 aciertos seguidos!



👏🏼 @OrestesBarbsalc nos ha trasmitido sus sensaciones tras lo ocurrido en #Pasapalabra720



El récord de Rafa en 'Pasapalabra'

Rafa ha logrado algo que no se veía desde 2009: lograr 23 aciertos del tirón. En su día lo hizo José Manuel Lucía. El sevillano lo ha hecho desde el principio, desde la 'A' a la 'X'. Y casi completa 'El Rosco' en un turno. Lo único que le ha frenado ha sido la letra 'Y': el 'apellido del cardenal que fue preceptor del rey Luis XV de Francia y ministro de Estado entre 1726 y 1743'.

Hay que remontarse hasta el año 2009 para encontrar el precedente de esa marca. Por eso, tras una larga ovación, Roberto Leal ha querido saber cómo se encontraba el protagonista. Y él ha sorprendido con su respuesta: “Si te soy sincero, nervioso por lo que pueda hacer Orestes”. “Él en estas situaciones se crece”, ha apostillado.

El burgalés afirmó que estaba "contento a la par que acojonado". Comenzó con 152 segundos en su marcador y un primer turno en el que puso 11 letras en verde. Rafa terminó la vuelta a su rosco sumando un acierto en la zeta y llegó a los 24, por lo que solo una palabra lo separaba de ganar el premio millonario del formato.

El participante acabó respondiendo Luynes en la i griega, pero Roberto Leal le comunicó que el cardenal cuyo apellido buscaba era André Hercule de Fleury. "Es el segundo día consecutivo que te quedas a una del bote", destacó el presentador.

Por su parte, Orestes siguió jugando y se puso con 23 aciertos pero falló las dos que le quedaban y tendrá que pasar por la 'Silla Azul' el próximo día.