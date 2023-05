Jaime Nava ha llegado a España. Después de más de 70 días de aventura en Supervivientes, el capitán de la selección de rugby ha terminado finalmente su paso por Honduras, la mayoría de él en la Playa de los olvidados. Un concurso que llegaba a su fin el pasado jueves y que ha comentado en 'Tierra de Nadie' donde ha tenido una multitudinaria llegada arropado por su madre y un gran número de familiares y amigos: "qué pasada, no me esperaba que estuviera mi madre... ¡han venido todos!". Y todos tenían un mismo mensaje: "No vuelvas a irte tanto tiempo". "Veremos lo que les dura, con lo pesado que soy...", bromeaba.

"Es sin duda lo más duro que he vivido en mi vida", sentenciaba el deportista que recordaba que su última semana había sido mala pues, después de la visita de su hermana, tuvo un bajón anímico pasando "más tiempo en mi cabeza fuera que dentro".

Telecinco

Pero si algo ha marcado el concurso de Jaime han sido las semanas en Playa de los Olvidados, sobre todo la primera noche en la que no paraba de escuchar ruidos de palmeras, aves, bichos que se arrastran... "y empecé a notar que los cangrejos empezaban a subírseme por encima". "Tú estás ahí solo, te acaban de expulsar y te meten en un sitio en el que no ves un carajo...", señalaba Jaime.

"Tuve que enfrentarme muy pronto a uno de mis grandes miedos: la soledad. Soy un bicho social, me gusta la gente", aseguraba. Tanto es así que su amistad con Artur ha sido uno de los grandes fuertes de su concurso, aunque no es el único con el que quisiera mantener una relación fuera ya que también lo querría con Arelys, Diego y Sergio. E incluso con Adara y es que "es una persona con la que he tenido conflictos pero no terminaba de saber por dónde iba... estaba perdido porque era sarcasmo e ironía pura".