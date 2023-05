Ya va siendo la recta final del concurso de Supervivientes, aunque ya sabemos que durará algo más de lo esperado, y las caretas de los concursantes se van cayendo. Y si no lo hacen por su propio peso ya se encarga la organización de que así lo hagan con unos juegos como el de recompensa de este martes. Los concursantes deberían contestar preguntas sobre sus compañeros eligiendo quién les parece más tacaño, más cochino o mejor superviviente, y si su respuesta coincidía con la de la líder, Raquel Arias, conseguían dos tequeños. Si no, nada. Un juego que ha puesto todo patas arriba, sobre todo a la hora de elegir quién es el peor superviviente.

Esta decisión estaba muy dividida entre los que señalaban a Bosco y a Adara, algo que esta última no encajó muy bien. "Estoy flipando", mascullaba Adara a lo que Bosco, a su lado, respondía un "yo también". "Desde que he llegado a este concurso cocino, corto leña, pesco, hago absolutamente de todo menos lo que no he conseguido que es hacer fuego y aún así lo he intentado. Me estoy dejando la piel y soy buena superviviente, pero hasta que me vaya voy a tener que escuchar lo mismo", se lamentaba. Y es que no es la primera vez que la señalan como mala superviviente.

Telecinco

Pero el estallido real venía cuando Raquel Arias revelaba su voto: Adara. "Qué poca vergüenza...", decía la aludida. "Tampoco hace falta que faltes, no tienes porqué decir que no tiene vergüenza", respondía Jaime Nava quien defendía a la líder ante los comentarios de su compañera. "Tú eres un sobreactuado, que dices que quieres ser actor...", aseguraba Adara. "¿Yo soy sobreactuado? ¡tú que eres la reina de los realities! ¡que es lo único que haces! Yo soy actor", respondía contundente el capitán de la selección de rugby. Un enfrentamiento que deja muy claro que las tiranteces que tenían antes de la expulsión de Jaime, perviven. Una discusión que se mantenía momentos después.

Telecinco

Mientras Manuel, Jonan, Ginés y Asraf se encontraban en el barco jugándose la salvación, desde la playa se podían escuchar los gritos de Adara criticando a Jaime: "No me vuelvas a mencionar como mujer, que eres un machista". "Yo te menciono como mujer y persona como quiera, que tú no me conoces de nada para decir que yo soy machista", respondía Jaime. Ante esta situación Laura Madrueño intervenía para pedir calma ante la ceremonia de salvación.

Manuel y Asraf, posibles traidores

Este no fue el único melón que se abrió durante el juego. La siguiente pregunta era clara: ¿Qué concursante traicionaría por quedarse en el concurso? En esta, Ginés a Jonan "porque creo que lo pondrá Raquel y quiero comer algo"; Alma apunta a Raquel Arias por su nominación a su hermano al igual que Jonan; y Jaime, Artur, Asraf y Adara señalaron a Manuel. "Me parece bastante obvio que Asraf me votaría y me da igual, pero no sé en qué se han basado los otros tres compañeros porque he demostrado que no lo voy a hacer", explica Manuel.



Por su parte, Bosco y Manuel señalaron a Asraf coincidiendo con Raquel Arias quien aseguraba que era difícil poner en un nombre pero por las broncas que habían tenido, señalaba a Asraf: "una cosa es que yo discuta y otra cosa es que yo traicione a alguien". "¿Quieres dejar de salvarle el culo a tus amigos?", le pedía Adara.

Pero de nada le servía a Raquel la bronca ya que la audiencia decidía por un 92% de los votos que no había sido sincera por lo que no podía probar los tequeños.