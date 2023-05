Esqueleto ha sido una de las máscaras más rompedoras de esta tercera edición de 'Mask Singer'. Llegó pisando fuerte con 'Bienvenidos' de Miguel Ríos. Dos programas dan para muchas pistas, por lo que su identidad estaba en peligro. Si hace un par de semanas era Arantxa Sánchez Vicario la que sorprendía debajo de una de las máscaras, este miércoles ha sido Feliciano López uno de los protagonistas. Disfrazado como Esqueleto, el toledano se marcó unos buenos bailes en el escenario, aunque finalmente fue descubierto por el jurado.

Las primeras palabras del exmarido de Alba Carrillo al deshacerse del disfraz han estado dedicadas a Calvo: "¡Javi, cab***! De verdad, explícame de dónde has sacado todo ese rollo que has contado". Y es que muchos no saben que el investigador conoce a la perfección el deporte de Feliciano: "Mi tío es Nacho Calvo, el famoso comentarista de tenis. He visto mucho tenis de pequeño".

Así fue la experiencia de Feliciano López en 'Mask Singer'

"Soy el cráneo más rápido de inframundo", comentaba el deportista en su vídeo de presentación y el creador de 'Paquita Salas' ha atado cabos de la siguiente manera: "Cuando has dicho lo de ser rápido, he pensado que no podía ser alguien relacionado con la Fórmula 1 y el motor. Hubiera sido demasiado evidente, así que he pensado en un saque de tenis".

"Ha sido toda una experiencia, porque era imposible cuadrar fechas. Estamos todos los días fuera. Este programa es uno de esos que sabía que si me surgía la oportunidad lo haría. Me apetecía conocer un lado diferente de mí, venir aquí y pasármelo bien", ha asegurado Feliciano, agregando que ningún familiar o amigo sabía de su participación en 'Mask Singer', tan solo su mujer, Sandra Gago.

En cuanto a su paso por el programa, ha admitido que el proceso en el que le llevan al estudio donde se graba el programa fue una odisea. La gente cuando pasaba por al lado de él creían que iba a atracar un banco: "Se pensaban que íbamos a robar".