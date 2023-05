En el primer programa, ya tenemos dos desenmascarados de Mask Singer: La primera de ellas ha sido Faraona y tras ella se encontraba Arantxa Sánchez Vicario. La segunda máscara desvelada de la noche ha sido Arlequín y, para sorpresa de muchos, detrás de ella se escondía una actriz internacional: ¡Tori Spelling! Los investigadores Mónica Naranjo y Javier Calvó habían acertado con sus predicciones.

Arlequín se vio obligado a descubrir su identidad y decir adiós al programa. Pero antes dio las siguientes pistas: “un Carnaval que se nos fue de madre. Soy una persona del mundo del teatro. Hay una persona que nunca se fue de mi lado. Tengo treinta dragones barbudos”.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡La super actriz y empresaria estadounidense Tori Spelling (@torispelling) se escondía tras la máscara de Arlequín! 🤩💥 ¿La habías descubierto?



Patrocinado por @BimboEsp #BimboEsQuerer pic.twitter.com/WVEEvLouwm — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 10, 2023

Javier Ambrossi descubre a Tori Spelling

Arlequín hablaba en inglés, por lo que se trataba de un famoso internacional. Llegado este punto, mientras que Ana Obregón apostaba por Melanie Griffith, Mónica Naranjo por Gwyneth Paltrow y Javier Calvo por Neve Campbell, Javier Ambrossi se lanzaba por Tori Spelling.

"¡Take it out!", le han tenido que gritar los presentes para que Tori Spelling entendiese que debía deshacerse del disfraz. No obstante, la actriz se ha atrevido a saludar a los investigadores en un perfecto castellano. Javi Ambrossi, que también se duchó como en Qué apostamos con Ana Obregón, estuvo de lo más acertado porque cuando Arlequín se deshizo de la máscara y mostró su identidad, ahí estaba, la mítica Donna de Sensación de vivir. “Eres un icono y jamás olvidaré tu papel de Donna. Jamás. Formaste parte de esa increíble serie que inspiró a toda una generación y nos dio tanto durante nuestra adolescencia”, le dijo Ambrossi.

La actriz habló sobre su experiencia en Mask Singer y asegura que lo hizo por sus hijos: "Son muy fans del programa, pero quería volver a casa y decirles que me da miedo cantar, pero lo he hecho", ha señalado.