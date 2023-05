Después de 80 días de convivencia en Supervivientes, los que parecían inseparables a pesar de algunas broncas, Adara y Asraf, han roto su amistad del todo. Aunque Adara siempre ha sido la que más ha apoyado a Asraf parece que ha llegado a su límite y que, tras varios episodios que no hemos podido ver, ha decidido dejar de dar su apoyo al novio de Isa Pantoja. Tanto que le ha pedido que le olvide.

Desde que protagonizaron una gran bronca a cuenta de unos cangrejos, la 'reina de los realities' ha dejado claro que no quiere tener más trato con él, incluso apartándole la mano cuando él quería consolarla. Una situación que ha explicado en la Palapa de la gala de este jueves con Carlos Sobera ante la baja laboral de Jorge Javier Vázquez.

Telecinco

"Tenía muchas ganas de poder explicarme", arrancaba Adara, "estoy flipando porque estoy viendo una persona que no conozco en absoluto. Lleva provocándome unas semanas y dibujando una personas que no soy... le avisé detrás de cámara y siguió igual". Una situación que la ha llevado al límite, quejándose incluso de la reacción de Asraf tras su bronca, que la dejó "helada": "Cuando él me vio que me iba a llorar, se fue al árbol y se puso en plan triste. Es su forma de actuar y tergiversa continuamente las conversaciones que tiene conmigo".

Evidentemente, estas palabras no gustaban nada a Asraf que se confesaba sorprendido ante esta situación: "Me parece muy fuerte que hable así de mi porque he tenido respeto por ella como amiga y he intentado solucionarlo, y creo que me está faltando a veces al respeto porque que diga que yo hago esto por el concurso es que no me conoces". "Te pedí disculpas, en lo de los cangrejos, las botas... he intentado arreglar las cosas contigo tres veces y nada", añadía, "creo que por estas cosas o cosas de convivencia no se rompe una amistad. He querido entender su comportamiento porque estará pasando hambre..."

"Me he partido la cara por ti... Mis compañeros están viviendo la misma situación porque estoy quedando de loca", interrumpía Adara quien confesaba que estaba alucinando de que Asraf intentara justificarse de esta manera. Así, Carlos Sobera le pasaba el turno a Jonan quien revelaba que, al ser amigo de los dos -"de Adara mucho más"- ha podido ser testigo de lo ocurrido: "Asraf es de decirte las cosas cincuenta veces fuera de cámaras, y a Adara que es su amiga en estas semanas le ha tirado demasiado de la cuerda, y Adara ha llegado un punto en el que le ha dicho 'cariño, termina el show'".

