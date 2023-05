Pese a que Oriana Marzoli ya ha intentando en dos ocasiones pasar por Supervivientes sin demasiado buen resultado, sus fans no han perdido la esperanza de que la venezolana sea una de las próximas ganadoras del reality de Telecinco. Y lo cierto es que ella tampoco se cierra completamente a la posibilidad de volver a Honduras para intentar ganar este exigente programa. Quizá para intentar superar su propio récord de 2014 cuando consiguió estar cuatro días completos en la isla.

Así lo ha hecho saber la propia finalista de Grande Fratello VIP en su Instagram, donde ha contestado a una de las "preguntas más repetidas por sus seguidores" a través de stories. "Esta es siempre la pregunta más repetida, la gente desea verme otra vez en Supervivientes porque quieren ver si a la tercera va la vencida y lo consigo", aseguraba divertida la influencer que no ha querido dar una respuesta clara, pero tampoco ha cerrado todas las posibilidades a volver: "El mar y yo no es que seamos muy amigos, pero se puede intentar".

La primera vez que Oriana entró en Superviviente fue en 2014, cuando decidió abandonar el programa a los cuatro días después de varias tormentas tropicales que pasaron por agua a los concursantes. A su vuelta a Madrid, la venezolana explicaba los motivos de su abandono: "Pensaba que iba a llover algún día pero no tanto. Y no sabía que el coco no me iba a gustar porque nunca lo había probado. Lo que peor he llevado ha sido verme las uñas tan feas. Soy muy maniática con las uñas, aunque la comida también me lo ha hecho pasar mal".

Aun así, en 2017 la extronista de 'Mujeres y Hombres y viceversa' volvió a intentar la experiencia de ganar 'Supervivientes' con un resultado mucho peor que la primera vez pues en esta ocasión volvió a abandonar el programa tan solo 24 horas después de aterrizar en la playa tras un grave ataque de ansiedad. "Yo estoy hecha para trabajar en un plató dando opiniones o lo que sea pero no estoy hecha para la naturaleza. Yo conozco mis límites y sé que no puedo, llevo tres años ya encerrada haciendo realities y no puedo más, estoy saturada", aseguraba la influencer antes de abandonar definitivamente el programa.

Esta última edición de Supervivientes, que se ha visto salpicada por acusaciones de tongo, ha causado una gran indignación entre los fans del programa después de que Carlos Sobera anunciase que Raquel Arias, la última expulsada de esta edición, iba a vivir a escasos metros del campamento como "concursante secreto". Una nueva estrategia que los fans han calificado como "tongo".

Oriana lamenta la pérdida de Lindsey

El fallecimiento de la influencer francesa Lindsey también ha supuesto un duro golpe para Oriana, que se enteraba de la noticia por sus fans. "No tengo palabras. Estoy en shock", aseguraba Marzoli en su Instagram, donde también aclaró los motivos por los que la influencer francesa decidió quitarse la vida: el bullying.

En un vídeo con el hashtag #stopbullying, la venezolana ha asegurado que tiene el corazón roto, tal como han demostrado las lágrimas que caían por su rostro. "Una estrella más en el cielo. Te abrazo, pequeña. Gracias por todo", le decía a Lindsey para despedirse de ella una última vez. La francesa era una fiel seguidora de Marzoli y estaba encantada con la nueva relación que la finalista de Gran Fratello VIP había iniciado con Daniele dal Moro.