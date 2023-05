Este jueves durante la nueva gala de ‘Supervivientes 2023’, se ha anunciado una medida nueva e histórica que puede tener muchas implicaciones. Ha sido Carlos Sobera quien daba a conocer este cambio en la mecánica que afecta directamente a la última expulsada, Raquel Arias, que se quedaba muy afectada tras conocer el veredicto de la audiencia.

"Se ha acabado un sueño, pero estoy muy orgullosa del concurso que he hecho. Sé que era difícil, hay gente muy fuerte. Era una experiencia que no quería que acabara. Me quedo con todo lo que han dicho mis compañeros de que soy una buena superviviente", ha dicho muy emocionada. Bosco Martínez Bordiú se ha levantado y ha abrazado a su compañera, a la que ha dedicado unas bonitas palabras con la voz entrecortada: "Me están entrando bolas y todo en la garganta, que palo, no tengo palabras. No sé…".

Entre lágrimas la concursante ha cogido su saco y ha abandonado la Palapa pensando que su aventura en 'Supervivientes 2023' había finalizado. Para sorpresa de todos, Carlos Sobera ha comunicado en plató que Raquel Arias se convierte en el 'concursante secreto', vivirá escasos metros de sus compañeros, y si no es descubierta podrá volver a ser concursante de pleno derecho.

Al llegar a la Playa de los Olvidados, Raquel ha escuchado la noticia de boca del presentador: "Por primera vez en la historia, alguien va a vivir a quince metros del campamento. Vas a ser el concursante secreto. Tus compañeros no te pueden ver. Vas a vivir en la selva, y tendrás un kit de camuflaje. Vas a tener una dotación mínima, navaja multiusos, cinco latas y una esterilla. Te vas a enfrentar a diferentes misiones. Si no te descubren, el jueves que viene te enfrentarás a un voto express con el siguiente expulsado".

Críticas al concursante secreto de 'Supervivientes'

Esta decisión no ha gustado mucho a los espectadores de Supervivientes, que no han dudado en mostrar su malestar en las redes sociales, donde hablan incluso de tongo, para que Raquel Arias pudiera seguir concursando: "El superviviente secreto es un TONGO que ha organizado la dirección porque sabía que la expulsada es Arias y es una faena haber llevado a la madre allí para que ella salga expulsada", reflexionaba esta usuario.

El superviviente secreto es un TONGO que ha organizado la dirección porque sabía que la expulsada es Arias y es una faena haber llevado a la madre allí para que ella salga expulsada.



Más os vale no reincorporar a Arias al concurso @Supervivientes #svgala13 — * (@iunailusa) May 25, 2023

Pero hay ciento de comentarios más. "Q tongazo que hagan lo del concursante secreto precisamente cuando expulsan a raquel…. Venga ya que timada!!", se puede leer. "Qué carajo es lo del concursante secreto? Porqué no se hizo lo mismo con Jaime Navas? No es igualdad de oportunidades. Para qué salvamos a otros concursantes si el expulsado es premiado".

