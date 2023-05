Raquel Arias ha sido la última expulsada de Supervivientes. La concursante ha sido la elegida por la audiencia para ser la expulsada de esta semana en una nominación muy difícil ante Manuel y Artur, después de que Jonan fuera salvado por la audiencia. Una salvación que no le vino bien ya que los más de 80 días de concurso han podido con él llegando a pedir la nominación directa pero en el último momento una llamada de Dulceida, Paula Gonu y Luc Loren le animaban a quedarse.

"Se acaba un sueño aunque estoy orgullosa de mi concurso porque soy una superviviente y lo he demostrado", explicaba Raquel mientras se acercaba a Laura Madrueño a quien agradecía el apoyo así como a todo el equipo de Supervivientes.

Telecinco

Su despedida ha sido una de las más agridulces y es que, una vez llegado este momento del programa, las relaciones personales ya son muy estrechas. De hecho, a Bosco se le hacía un nudo en la garganta tan grande que empezaba a emocionarse al ver que su gran apoyo, con la que ha llegado incluso a tener un tonteo, se marchaba. A él precisamente le dedicaba Raquel Arias la ventaja: poder restarse un punto en las nominaciones.

Pero lo que no sabía Raquel es que no se iba directamente a España, sino que le tocaba ser la primera 'concursante secreta', algo que le sorprendía para bien saltando de la alegría cuando le comentaban la dinámica de su nueva situación y es que, su objetivo será ahora no ser vista por sus compañeros: "¡Me encanta! A por todas. Estoy totalmente encantada, quiero estar aquí y es lo que quiero". Además, daba unos momentos divertidos cuando se probaba el traje de camuflaje y lograba andar de cunclillas con él: "La primera persona que se tope con ella así le va a dar un parraque", bromeaba Carlos Sobera.

Telecinco

Además se da la circunstancia de que Lali, la madre de Raquel, está viajando a Honduras y será la próxima visita semanal el domingo, algo que dejará un momento muy surrealista al verla camuflada.