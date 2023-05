La salud de Manuel Cortés sigue siendo foco de preocupación. Después de que el equipo médico de Supervivientes decidiera que su aventura tenía que acabarse por las complicaciones que su estreñimiento severo le están ocasionando, el hijo de Raquel Bollo ya está en España, eso sí, el joven ha tenido que ser directamente hospitalizado para seguir el tratamiento que los médicos del programa le habían puesto y continuar vigilándole la evolución de la enfermedad.

Desde la camilla del hospital, donde esta mañana recibía la visita de su madre, el cantante ha conectado en directo con el plató donde ha confesado que se encuentra mucho mejor que en las últimas semanas, experimentando ya una evolución al tratamiento. "Me encuentro mucho mejor, no tengo tantos dolores", explicaba a Carlos Sobera desde el hospital.

Telecinco

Desde el hospital, el cantante veía cómo había sido su reacción al verse en el espejo: "¿Pero quién soy?", se preguntaba, "qué piernas... mira las costillas...qué barba". "De todas las veces que me he imaginado este momento, nunca me lo había imaginado así".

En el plató, Sobera repetía a Manuel el buen concurso que ha hecho en estos tres meses de aventura en Honduras, algo que el cantante ha agradecido aunque ha confesado que "lo que diga la gente no me importa, siempre he tenido la misma ilusión, de luchar día a día, de demostrar que soy superviviente y me lo he demostrado a mi mismo".

Y aunque su concurso se haya terminado, Manuel tiene claro que quiere seguir disfrutando de esta aventura pues aún le queda ver a sus compañeros desde España, participar en los debates y defender a su hermana, Alma Bollo, y sus amigos: "Tengo ganas de veros, de vivir esta segunda parte y disfrutar también en plató", confesaba. Una llegada que se espera que pueda ser la próxima semana, cuando reciba finalmente el alta.