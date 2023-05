La salud de Manuel Cortés no remonta, y está empezando a preocupar a la organización del programa, a los médicos y a sus familiares. El propio concursante, tras ser evacuado y estar de baja unos días en el reality, se reincorporaba junto a sus compañeros esta misma semana al tener una ligera mejoría, pero sus problemas intestinales han vuelto a dar guerra, y este jueves, durante la gala, Laura Madrueño comunicaba que, en estas jornadas en los que ha seguido en el punto de mira de los médicos, debía volver a abandonar la playa para ponerse, de nuevo, en manos de profesionales... y, aunque sea en contra de su voluntad, a Manuel le puede salir caro.

Al conocer la noticia de boca de la presentadora, el hijo de Raquel Bollo no podía evitar echarse a llorar, aunque momentos antes intentaba demostrar fortaleza: "Estoy haciendo esfuerzos porque esta aventura lo merece y han sido muchos años los que he estado a punto de venir aquí. Estoy muy contento de estar con mis compañeros", decía después de que Carlos Sobera, que protagonizó un bonito momento en la gala al felicitar a su madre en directo, le preguntara cómo se encontraba. Aún así, la última palabra la tenían los médicos, y decidieron evacuarle de nuevo: "Los espectadores han visto cómo en varias ocasiones salías de la Palapa porque todavía no te encuentras bien del todo. El equipo médico necesita seguir analizando todo lo que te ocurre para tomar una decisión de si continúas o no en el concurso. Así que te voy a pedir que abandones la Palapa", le comunicaba Laura.

Mediaset

Aunque recientemente él y su hermana casi piden abandonar el concurso por una bronca con Asraf, ahora ya no quieren irse. Abatido, Manuel se despidió de sus compañeros, y es que sabe que mejorar es crucial para poder seguir en el concurso, que, tras casi tres meses, en breve se adentrará ya en la recta final, por cierto con polémica de tongo incluida por la nueva mecánica del concurso. Manuel, además, no quiere fallar a su hermana, que perdería su apoyo más fuerte en el concurso, pero Alma entiende lo que es mejor para su hermano, aunque tampoco quiere que lo envíen de vuelta a España: "Para mí hubiera sido un palazo porque significa un apoyo tenerlo aquí. No quiero que se fuerce, él ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. No sirve de nada que ahora se esfuerce mucho y en tres días tenga que irse", dejó claro la hija de Raquel Bollo.

Mediaset

Sin duda, el concurso de Manuel pende de un hilo, y en los próximos días sabremos cual es su destino: ¿seguirá en 'Supervivientes' o decidirán que su estado de salud es lo suficientemente grave como para enviarlo a Madrid?